البحرين تعترض وتدمر صواريخ ومسيراتٍ إيرانية

241835 860x573 1 1 1 1 1 البحرين تعترض وتدمر صواريخ ومسيراتٍ إيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الأربعاء، أن منظوماتها اعترضت ودمرت عدداً من المسيرات والصواريخ الإيرانية، مؤكدة أنها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن القيادة العامة قولها في بيان: إن “إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في المملكة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.

ودعت القيادة العامة إلى توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني والإبلاغ عنها فوراًِ.

نشطاء أميركيون يطلقون حملة لحظر نقل الأسلحة لإسرائيل عبر ميناء هيوستن
رئيسة فنزويلا تمنح فريق البحث والإنقاذ القطري وسام “أبطال فنزويلا” تقديراً لجهوده
تقنيات فضائية متطورة… الصين تواصل تجاربها على صواريخ الجيل الجديد
المفوضية الأوروبية تدعو لخفض مستويات تخزين الغاز
ترحيب عربي بمبادرة اليمن لعقد مؤتمر في السعودية لحل الأزمة في الجنوب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك