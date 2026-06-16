إعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسوم الدخول مرة واحدة شهرياً

دمشق-سانا
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بإعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة الدخول مرة شهرياً، وذلك حرصاً على تسهيل زيارتهم لأهلهم وذويهم، وتعزيز التواصل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المترتبة على تنقلهم إلى سوريا.
ووفق القرار رقم /59/ الذي نشرته الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين: تعفى السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين المقيمين في الجمهورية التركية من رسم سمة الدخول للمركبات عند دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويمنح الإعفاء مرة واحدة فقط لكل مركبة خلال الشهر الميلادي الواحد، وتستوفى الرسوم المقررة أصولاً عن أي دخول إضافي خلال الشهر ذاته -تكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
وكانت الهيئةُ العامة للمنافذ والجمارك أصدرت في 17 أيار الماضي قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى الجمهورية العربية السورية بقصد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك.