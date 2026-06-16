إعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسوم الدخول مرة واحدة شهرياً

دمشق-سانا‌‎ ‎

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً يقضي بإعفاء سيارات السوريين المقيمين في تركيا من رسم سمة ‏الدخول مرة شهرياً، وذلك حرصاً على تسهيل زيارتهم لأهلهم وذويهم، وتعزيز التواصل الاجتماعي وتخفيف الأعباء المترتبة على ‏تنقلهم إلى سوريا‎.‎

ووفق القرار رقم /59/ الذي نشرته الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين‌‎: ‌‏ تعفى السيارات السياحية الخاصة العائدة للمواطنين ‏السوريين المقيمين في الجمهورية التركية من رسم سمة الدخول للمركبات عند دخولها إلى أراضي الجمهورية العربية السورية‎.‎

ويمنح الإعفاء مرة واحدة فقط لكل مركبة خلال الشهر الميلادي الواحد، وتستوفى الرسوم المقررة أصولاً عن أي دخول إضافي خلال ‏الشهر ذاته ‌‎-‎تكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ ‏صدوره‎.‎

وكانت الهيئةُ العامة للمنافذ والجمارك أصدرت في 17 أيار الماضي قراراً يقضي بالإعفاء المؤقت من سمة الدخول للسيارات السياحية ‏الخاصة العائدة للمواطنين السوريين القادمين إلى الجمهورية العربية السورية بقصد قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك‎.‎