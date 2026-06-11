الذهب يرتفع 2% عقب تراجع واشنطن عن تنفيذ ضربات على إيران

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2%، اليوم الخميس، بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضربات العسكرية المقررة ضد إيران، ما خفف المخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، وتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في كانون الأول.



ونقلت وكالة “رويترز” عن بيانات السوق أن سعر الذهب في المعاملات الفورية زاد 2% إلى 4153.71 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد سجل أدنى مستوياته منذ أواخر تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.5% عند التسوية مسجلة 4114 دولاراً.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة 3.3% إلى 65.78 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 2.6% إلى 1708.38 دولارات، وارتفع البلاديوم 4.4% إلى 1267.50 دولاراً.



ويتعرض سوق الذهب الفوري لضغوط منذ اندلاع الحرب بالشرق الأوسط في أواخر شباط، فيما تترقب الأسواق بما فيها سوق الذهب، اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، وهو الأول بعد تولي كيفن وارش رئاسة المجلس، ومن المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلاله.