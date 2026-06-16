محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة

photo 6 2026 06 16 21 38 30 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة

طرطوس-سانا

بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المستثمرين الكويتيين برئاسة محمد صالح المرشد، متخصص في قطاعات الطاقة والاتصالات والتطوير العمراني، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص المتاحة في المحافظة.

photo 1 2026 06 16 21 38 29 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة

وذكرت محافظة طرطوس، عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين استعرضا الإمكانات الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ولا سيما في قطاعي السياحة والزراعة، كما ناقشا المشاريع الكويتية التي نُفذت سابقاً، مع التركيز على الأنشطة الاقتصادية التي تنسجم مع الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة.

photo 5 2026 06 16 21 38 30 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة

وأكد المحافظ الشامي استعداد الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بعد أشهر من مباحثات أجراها وفد جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في نيسان الماضي حول الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة طرطوس، بهدف بناء شراكات فاعلة بين قطاع الأعمال السوري والجمعية التي تضم نحو 4500 شركة.

photo 2 2026 06 16 21 38 29 1 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة
photo 3 2026 06 16 21 38 29 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة
photo 4 2026 06 16 21 38 29 محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة
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