محافظ طرطوس يبحث مع مستثمرين كويتيين فرص التعاون في قطاعات السياحة والزراعة

طرطوس-سانا

بحث محافظ طرطوس أحمد الشامي، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المستثمرين الكويتيين برئاسة محمد صالح المرشد، متخصص في قطاعات الطاقة والاتصالات والتطوير العمراني، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف الفرص المتاحة في المحافظة.

وذكرت محافظة طرطوس، عبر قناتها على تلغرام، أن الجانبين استعرضا الإمكانات الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ولا سيما في قطاعي السياحة والزراعة، كما ناقشا المشاريع الكويتية التي نُفذت سابقاً، مع التركيز على الأنشطة الاقتصادية التي تنسجم مع الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنطقة.

وأكد المحافظ الشامي استعداد الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتوفير البيئة المناسبة لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية المحلية.

ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتوسيع الشراكات الاقتصادية، بعد أشهر من مباحثات أجراها وفد جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك في نيسان الماضي حول الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة طرطوس، بهدف بناء شراكات فاعلة بين قطاع الأعمال السوري والجمعية التي تضم نحو 4500 شركة.