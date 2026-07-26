الجيش الأمريكي يعلن تعطيل وتحويل مسار 14 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

07 860x573 1 4 2 الجيش الأمريكي يعلن تعطيل وتحويل مسار 14 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تعطيل سفينتين وتحويل مسار 12 سفينة أخرى، منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس: “لا يزال الحصار المفروض على إيران ساري المفعول بالكامل”، مبينة أنه “حتى 25 تموز الجاري، قامت القيادة المركزية الأمريكية بتحويل مسار 12 سفينة تجارية حاولت اختراق الحصار، وعطّلت سفينتين لم تمتثلا، وصعدت على متن سفينتين أخريين للتأكد من الامتثال التام”.

وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم السبت، أنه أطلق النار على ناقلة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ما أدى إلى تعطيلها.

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

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