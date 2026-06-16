اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة تبحث التقدم بأهداف التنمية واحتياجات الدعم الدولي

دمشق-سانا

عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة أنس سليم رئيس هيئة التخطيط والإحصاء، اجتماعا فنياً لرصد التقدم الحاصل بأهداف التنمية المستدامة في سوريا بعد التحرير، وبيان أوجه الدعم الدولي التي تحتاجها سوريا خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكرت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين أن الاجتماع تناول دراسة خطة عمل اللجان الوطنية وتوزيعها وفقاً للأهداف الرئيسة للتنمية المستدامة، مع التأكيد على أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص والجامعات والمجتمع الأهلي المعني بكل هدف في هذه اللجان.

وتشرف اللجنة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، وإعداد التقرير الوطني الطوعي لأهداف التنمية المستدامة المعتمدة والبالغة سبعة عشر هدفاً رئيسياً تشمل مختلف القطاعات الوطنية.