وزير المالية يبحث مع رئيس بنك الإسكان الأردني تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية

IMG 20260629 162916 223 وزير المالية يبحث مع رئيس بنك الإسكان الأردني تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية

 دمشق-سانا
 
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان الأردني، ورئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل عمار الصفدي، سبل توسيع أعمال البنك في دعم تمويل المشروعات الإنتاجية.
 
وذكرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، أن برنية أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية المساهمة الأوسع للقطاع المصرفي في توفير بيئة داعمة لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة في سوريا، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
 
وأشار برنية إلى دور القطاع المصرفي في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز فرص تمويل المشروعات ذات الأولوية.

IMG 20260629 162915 514 وزير المالية يبحث مع رئيس بنك الإسكان الأردني تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية
IMG 20260629 162916 226 وزير المالية يبحث مع رئيس بنك الإسكان الأردني تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية
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