وزير المالية يبحث مع رئيس بنك الإسكان الأردني تعزيز تمويل المشروعات الإنتاجية

دمشق-سانا



بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان الأردني، ورئيس مجلس إدارة المصرف الدولي للتجارة والتمويل عمار الصفدي، سبل توسيع أعمال البنك في دعم تمويل المشروعات الإنتاجية.



وذكرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، أن برنية أكد خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أهمية المساهمة الأوسع للقطاع المصرفي في توفير بيئة داعمة لإعادة تشغيل المنشآت المتضررة في سوريا، وتحفيز النشاط الاقتصادي.



وأشار برنية إلى دور القطاع المصرفي في تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز فرص تمويل المشروعات ذات الأولوية.