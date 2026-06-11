الحصري يبحث مع مجموعة بن داود السعودية للاستثمار مستجدات مشروع تطوير مطار حلب

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من مجموعة بن داود السعودية للاستثمار برئاسة أحمد بن داود، اليوم الخميس، مستجدات مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين الهيئة وصندوق إيلاف للاستثمار السعودي (مجموعة بن داود للاستثمار)، وذلك في مبنى الهيئة بدمشق.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن الجانبين استعرضا الخطوات التنفيذية المقبلة وآليات العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن المضي قدماً في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة.

وبيّن الحصري، في تصريح لـ سانا، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقّعة مع صندوق إيلاف للاستثمار السعودي (مجموعة بن داود للاستثمار)، والتي تتضمن تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي وإنشاء مطار دولي جديد في مدينة حلب وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار الحصري إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها على استكمال الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، بما يضمن الانتقال إلى مراحل التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعتمدة، وبما يواكب رؤية الهيئة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني وتعزيز قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن الهيئة تنظر إلى هذا المشروع باعتباره استثماراً استراتيجياً من شأنه دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز مكانة مدينة حلب كمركز اقتصادي وتجاري، وتوفير بنية تحتية حديثة تلبي احتياجات المسافرين وشركات الطيران.

وكان الحصري بحث في نيسان الماضي، مع مساعد وزير الاستثمار السعودي عبد الله بن علي الدبيخي، الإجراءات التنفيذية والجدول الزمني لمشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، حيث جرى التركيز على متابعة بنود الاتفاقية الموقّعة بين الهيئة وصندوق إيلاف، واستعراض الترتيبات اللازمة للمباشرة بالأعمال الميدانية.