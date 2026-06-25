عدرا الصناعية تسجّل نمواً في الرخص الصناعية خلال النصف الأول من 2026



ريف دمشق-سانا



سجلت المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق نشاطاً استثمارياً وإنتاجياً متصاعداً خلال النصف الأول من عام 2026، عبر نمو ملحوظ في عدد الرخص الصناعية والإنشائية الممنوحة والمجددة، في مؤشر واضح على تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وتوسع المشاريع الإنتاجية داخل المدينة.



وكشفت بيانات تقرير الرخص في المدينة الصناعية بعدرا للنصف الأول من عام 2026، والتي حصلت سانا على نسخة منها، عن منح 503 رخص لمستثمرين، توزعت بين 186 رخصة مُنحت لأول مرة، و98 رخصة استكمال بالمقسم نفسه، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 219 رخصة، في حين وصل عدد الرخص سارية المدة إلى 122 رخصة.



وبيّن التقرير أن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لأول مرة بالمقاسم منذ تأسيس المدينة الصناعية بعدرا بلغ 4191 رخصة، بينما وصل العدد التراكمي لرخص الاستكمال بالمقسم نفسه إلى 1458 رخصة.



وتواصل المدن الصناعية في سوريا دورها في استقطاب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، من خلال توفير البنى التحتية والخدمات اللازمة للمشروعات الصناعية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية.