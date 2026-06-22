المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 22 من حزيران 2026

دمشق:

1 -حفل موسيقي لطلاب الأساتذة، بمشاركة الطلاب عماد السمان على آلة الكمان، أديل العشي على الهارب، ياسمينة راكيتش، وإيهاب الشمالي، وعلي حليمة على البيانو، وجوليت جحا على الأكورديون، في مسرح معهد صلحي الوادي للموسيقا، الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – ندوة بعنوان “ريادة الأعمال الثقافية السورية والتراث اللامادي والنشاط الثقافي في سوريا وعلاقته بالتماسك المجتمعي”، بمشاركة الباحثتين لين الحسني وزينة شهلا، في بيت فارحي بدمشق القديمة مقابل فندق تاليسمان، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – عرض فيلمي الأطفال المترجمين: “القط ذو الحذاء 2” و “آينبو: روح الأمازون”، في صالة سينما كندي دمّر، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – ملتقى المواهب الأدبية بعنوان “صوتك يصنع فرقاً” للمشاركين رمزية قاسم، ملك وهبي، هيا إبراهيم، نور الهدى سمور، جلال علي، وأريج أحمد، بإشراف الأستاذة إيمان ليلا، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – أمسية قصصية بعنوان “وأزهر البنفسج” للمشاركين حلا شوري، غيث الزين، علا مكي، فرح عاشور، غنى إبراهيم، وبندر عرنوس، بإدارة خزامى الشلبي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي ، الساعة الـ 5 عصراً.

6 – ملتقى الأدباء الشباب بإدارة الشاعر عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 عصراً.

7 – محاضرة بعنوان “بين الحقيقة والوهم.. رحلة في دهاليز الإدراك”، تقدمها الأستاذة علا حرستاني في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – حفل توقيع رواية “سنون وتعبر”، للكاتبة فاطمة نور الدين، بإشراف الأستاذين محمد الطاهر وعبد الله النفاخ، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 عصراً.

9 – معرض فن تشكيلي للفنان رفعت الأشمر، يرافقه حفل موسيقي بقيادة بسام الطباع وعازف العود فادي العبدالله، في مقر جمعية المسرح الحر بحي المزرعة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

10 – أمسية موسيقية يحييها كنان ادناوي على العود، بمشاركة أغيد منصور (بيانو)، كمي مرشد (ناي)، غطفان ادناوي (كمان)، ليلى صالح (كونترباص)، علي أحمد ومحمد شحادة (إيقاع)، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

11 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ :2:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة فنية للأطفال بعنوان “رسوم وأشغال” تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – حفل إنشاد لفرقة الإحسان، في المحطة الثقافية بببيلا، الساعة الـ 12 ظهراً.

درعا:

محاضرة بعنوان “القصص القرآني… الفوائد والعبر” يقدمها الدكتور بسام الرشيد، في صالة المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

القنيطرة:

ندوة ثقافية أدبية تاريخية بعنوان “الجولان.. تاريخ شامخ.. وحق راسخ” للدكاترة خليل يحيى، أحمد محسن الخضر، أحمد علي محمد، وريما الدياب، والأساتذة علي المزعل، وجابر أبو حسين، بإدارة محمد علي حبش، في مدرج كلية التربية بالقنيطرة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

عرض مسرحية “عرس مطنطن” لفريق القصير المسرحي وفرقة ميجانا جود، في المركز الثقافي بالقصير، الساعة الـ 4:00 عصراً.

حماة:

1 – أصبوحة أدبية بمشاركة الأدباء حاتم العجي، شذى الوليد الصباغ، ثابت مخلف المحمد، حباب بدوي، ورانيا البارودي، يتخللها تكريم بطلة تحدي القراءة ملاك عبد الكريم، بمقر اتحاد الكتاب العرب بحماة، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

2 -محاضرة بعنوان “نعير السنديان والبلوط (عن فلسفة الصوت وهندسة الدوران)”، تقدمها الآنسة راما التركاوي، في مقر مديرية الثقافة بحماة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3- أمسية موسيقية بعنوان “سهرية” تُحييها الفرقة الثنائية “نور وعلا” في سينما سلمية، الساعة ال 8:00 مساءً.

إدلب:

1 – ندوة تعليمية ومراجعة شاملة في مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الثانوية في التعليم المهني، بإشراف المدرسة رنا محمد نحلة، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة مراجعة امتحانية شاملة في مادة اللغة العربية لطلاب شهادة التعليم الأساسي “الصف التاسع” يقدمها الأستاذ علي العليان، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 5:00 عصراً.

طرطوس:

1 -ورشات تفاعلية وتدريبية في مبادئ الشطرنج والرسم، يقدّمها الأستاذان ممدوح جديد وعدنان سمعان، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – ورشات تدريبية وقراءات في المسرح والقصص والموسيقا، يقدّمها الأساتذة طلال الحلبي، منال سليم، وغياث كابر، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

3 – فعالية ثقافية للأطفال بعنوان “ماما هنودة”، تقديم الكاتبة هند حيدر ومجموعة “احكيلي احكيلي” التطوعية، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – ندوة علمية حول “تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأعمال والحياة اليومية”، تقديم المهندسين سوسن محمد، ووسيم زيدو، في المركز الثقافي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – عرض أفلام الأطفال المترجمة والمدبلجة “كواتي”، و”الباندا الأحمر الكبير”، و”علاء الدين”، في صالة سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

6 – جلسة توعية ودعم نفسي للأطفال بعنوان “مسافة أمان”، في المركز الثقافي بالدريكيش، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

اللاذقية:

1 – نشاط النادي الصيفي (زومبا وأوريغامي) للأطفال، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “التراث اللامادي في ظل الرقمنة” تقدمها الدكتورة راما دعاس، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

1 -محاضرة بعنوان “جمال اللغة العربية”، مع الأستاذة افتخار محمد، في المركز الثقافي بالواحة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – لقاء حواري بعنوان “أدب السجون”، مع السجين التدمري السابق الأديب محمود عاشور، يحاوره الأستاذ ياسين جاسم، في دار الكتب الوطنية بحلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 -عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

محاضرة بعنوان “سردية السلطة والمثقف في روايات فواز حداد”، تقديم الأستاذ ياسر الظاهر في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 8:00 مساءً.