وزير المالية يبحث مع اتحاد غرف التجارة مكافحة التهرب الضريبي وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة

دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، سبل التعاون في مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الضريبي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء الذي جرى في مقر الاتحاد اليوم الخميس، بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد أنس البو، دعا العلي إلى إعفاء التجار والمستوردين من رسوم الإنفاق الاستهلاكي المستحقة عن السنوات السابقة، وعدم استيفائها بأثر رجعي، محذراً من انعكاساتها على استمرارية النشاط التجاري، وزيادة الأعباء المالية على القطاع الخاص.

واعتبر العلي أن النهج الإيجابي الذي تتبعه وزارة المالية في صياغة السياسات المالية وانفتاحها على الحوار مع ممثلي القطاع الخاص، يسهم في تعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أبدى وزير المالية تفهماً للمقترحات المطروحة، مشيراً إلى أنه ستتم دراستها، ولا سيما ما يتعلق بالإعفاء من الرسوم عن الفترات السابقة، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين، لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية الاقتصادية.

وكان الوزير برنية بحث مع رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، في السادس من شهر أيار الماضي الإجراءات والإصلاحات الضريبية، وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال، وذلك في إطار الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص.