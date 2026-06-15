غرفة تجارة وصناعة القنيطرة تعقد مؤتمرها الأول بعد التحرير وتبحث دعم الاستثمار



القنيطرة-سانا



عقدت غرفة تجارة وصناعة القنيطرة اليوم الإثنين مؤتمرها السنوي الأول على أرض المحافظة بعد التحرير، بحضور محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد، ونائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، والمدير العام لاتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي، إلى جانب عدد من التجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية.

وتضمّن المؤتمر عرضاً لواقع القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة، وفتح باب النقاش أمام المشاركين لطرح أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجههم، إضافة إلى تبادل المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة العمل الاقتصادي.





وأكد محافظ القنيطرة غسان السيد أحمد في تصريح للصحفيين أن المؤتمر يشكّل محطة مهمة لإبراز الواقع الاقتصادي في المحافظة، في ظل توافر مقومات زراعية وحيوانية تحتاج إلى دعم لتعزيز التكامل الصناعي وتحويل الإنتاج إلى قيمة مضافة داخل المحافظة، مشدداً على أهمية معالجة المعوقات التنظيمية بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.



وأوضح النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة القنيطرة المهندس خالد عبدو، في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر أتاح عرض مشكلات التجار والصناعيين والعمل على معالجتها عبر تقديم التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى قرب الانتهاء من إجراءات تتعلق بإلغاء القانون رقم /10/ بما يخفف القيود على النشاط الاقتصادي.

وبيّن المستثمر عبد الغني الذهبي في تصريح مماثل أن الاجتماع كان إيجابياً ومثمراً، وأظهر اهتمام الجهات المعنية بواقع المحافظة الاقتصادي، مع وجود وعود بدعم قطاعي التجارة والصناعة بما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي في القنيطرة.





ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لإعادة تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الفعاليات الاقتصادية، بما يدعم النشاط الاستثماري ويعزز التنمية المحلية.