استقرار أسعار الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا



استقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الجمعة، عند السعر الذي سجله أمس الخميس.



وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17550 ليرة جديدة مبيعاً، و17250 ليرة شراءً.



وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15050 ليرة جديدة مبيعاً، و14750 ليرة شراءً.



وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4520 دولاراً.



يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.