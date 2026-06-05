اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع مجالس الأعمال المشتركة تعزيز ‏دور القطاع الخاص

دمشق-سانا ‏

‏ ‏

بحث اتحاد غرف التجارة السورية مع ممثلي مجالس الأعمال السورية ‏المشتركة آليات تطوير التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز دور ‏القطاع الخاص السوري، وتوسيع مجالات عمله الاقتصادية. ‏

‏ ‏

‏وذكر اتحاد غرف التجارة عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن الاجتماع ‏الذي عقد في مبنى الاتحاد ركز على دعم القطاع الخاص السوري، وتوسيع ‏حضوره إقليمياً ودولياً، والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية التي تمتلكها ‏هذه المجالس في مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الاتحاد علاء العلي أن التكامل بين مكونات القطاع الخاص يعد ‏ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع ‏كفاءة المؤسسات التجارية، وتنسيق أدوارها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ‏والانفتاح على الأسواق الخارجية. ‏





من جانبه، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة ‏في وزارة الاقتصاد والصناعة رواد رمضان، أهمية وضع خطط عمل ‏مشتركة تحقق نتائج ملموسة، لافتاً إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تمثل ‏ذراعاً اقتصادية مهمة للقطاع الخاص في الخارج تساهم في بناء جسور ‏التواصل مع الشركاء الدوليين.

ودعا المشاركون في الاجتماع إلى الاستفادة من خبرات وعلاقات رجال ‏الأعمال السوريين في المغترب، والعمل على إعادة تفعيل عدد من مجالس ‏الأعمال المشتركة التي لعبت سابقاً أدواراً مهمة في تنمية العلاقات التجارية ‏السورية. ‏





ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي لتعزيز دور الفعاليات الاقتصادية في ‏دعم عجلة التعافي والتنمية، ويتجه القطاع الخاص السوري نحو تنسيق ‏منصاته ومجالسه التجارية لبناء جبهة اقتصادية متكاملة قادرة على فتح ‏أسواق جديدة وتنشيط الحركة التجارية.‏