اتحاد غرف التجارة السورية يبحث مع مجالس الأعمال المشتركة تعزيز ‏دور القطاع الخاص

دمشق-سانا
بحث اتحاد غرف التجارة السورية مع ممثلي مجالس الأعمال السورية المشتركة آليات تطوير التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص السوري، وتوسيع مجالات عمله الاقتصادية.
وذكر اتحاد غرف التجارة عبر قناته على تلغرام اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الاتحاد ركز على دعم القطاع الخاص السوري، وتوسيع حضوره إقليمياً ودولياً، والاستفادة من شبكة العلاقات الاقتصادية التي تمتلكها هذه المجالس في مختلف دول العالم.
وأكد رئيس الاتحاد علاء العلي أن التكامل بين مكونات القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة المؤسسات التجارية، وتنسيق أدوارها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، والانفتاح على الأسواق الخارجية.
من جانبه، أوضح رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة في وزارة الاقتصاد والصناعة رواد رمضان، أهمية وضع خطط عمل مشتركة تحقق نتائج ملموسة، لافتاً إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تمثل ذراعاً اقتصادية مهمة للقطاع الخاص في الخارج تساهم في بناء جسور التواصل مع الشركاء الدوليين.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى الاستفادة من خبرات وعلاقات رجال الأعمال السوريين في المغترب، والعمل على إعادة تفعيل عدد من مجالس الأعمال المشتركة التي لعبت سابقاً أدواراً مهمة في تنمية العلاقات التجارية السورية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المساعي لتعزيز دور الفعاليات الاقتصادية في دعم عجلة التعافي والتنمية، ويتجه القطاع الخاص السوري نحو تنسيق منصاته ومجالسه التجارية لبناء جبهة اقتصادية متكاملة قادرة على فتح أسواق جديدة وتنشيط الحركة التجارية.