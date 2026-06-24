رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية ‏يبحثان توسيع برامج التدريب ‏

دمشق-سانا‌‎ ‎

بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، ‏مع كل من نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة ‏العمل الدولية للدول العربية كلير كوريتيل، ومها قطاع ‏المستشارة الإقليمية لبرامج آفاق والحلول المستدامة في الدول ‏العربية لمنظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق ‏مع‏ منظمة العمل الدولية‎.‎

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى ‏الاتحاد بدمشق، مخرجات مشاركة الاتحاد في الدورة الـ 114 ‏لمؤتمر العمل الدولي الذي أقيم في جنيف مؤخراً، وقضايا ‏العمل اللائق في اقتصاد المنصات، بهدف اعتماد أول صك ‏دولي لمنصات العمل الرقمية، بما في ذلك قضايا التصنيف ‏الوظيفي والإدارة الخوارزمية‎.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد ‏غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية، لتوسيع ‏برامج التدريب والتلمذة الصناعية، بما يسهم في إعداد كوادر ‏بشرية مؤهلة تلبي احتياجات المنشآت الصناعية والاقتصادية ‏من اليد العاملة الماهرة، وتدعم عملية التنمية الاقتصادية ورفع ‏مستوى دخل العاملين. ‎

وأكد المجتمعون أهمية تطوير برامج التأهيل والتدريب ‏المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل تنامي ‏الاستثمارات والحاجة المتزايدة إلى الكفاءات والخبرات الفنية ‏في مختلف القطاعات الإنتاجية‎.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات قادمة لمناقشة تفاصيل ‏وآليات العمل المشترك للاتحاد والمنظمة في التدريب والتلمذة ‏الصناعية، بالتعاون مع غرف الصناعة السورية. ‎

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين اتحاد غرف ‏الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية، لدعم سوق العمل ‏السوري وتطوير مهارات الموارد البشرية، بما يتوافق مع ‏متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة النشاط ‏الاستثماري.‎