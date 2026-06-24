رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية ‏يبحثان توسيع برامج التدريب ‏

دمشق-سانا
بحث رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، مع كل من نائب المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية كلير كوريتيل، ومها قطاع المستشارة الإقليمية لبرامج آفاق والحلول المستدامة في الدول العربية لمنظمة العمل الدولية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الاتحاد بدمشق، مخرجات مشاركة الاتحاد في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي الذي أقيم في جنيف مؤخراً، وقضايا العمل اللائق في اقتصاد المنصات، بهدف اعتماد أول صك دولي لمنصات العمل الرقمية، بما في ذلك قضايا التصنيف الوظيفي والإدارة الخوارزمية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين اتحاد غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية، لتوسيع برامج التدريب والتلمذة الصناعية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات المنشآت الصناعية والاقتصادية من اليد العاملة الماهرة، وتدعم عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى دخل العاملين.
وأكد المجتمعون أهمية تطوير برامج التأهيل والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل تنامي الاستثمارات والحاجة المتزايدة إلى الكفاءات والخبرات الفنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماعات قادمة لمناقشة تفاصيل وآليات العمل المشترك للاتحاد والمنظمة في التدريب والتلمذة الصناعية، بالتعاون مع غرف الصناعة السورية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين اتحاد غرف الصناعة السورية ومنظمة العمل الدولية، لدعم سوق العمل السوري وتطوير مهارات الموارد البشرية، بما يتوافق مع متطلبات مرحلة التعافي الاقتصادي وزيادة النشاط الاستثماري.