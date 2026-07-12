منتدى الأعمال السوري – الأمريكي ينطلق غداً في دمشق لاستكشاف الفرص الاستثمارية

دمشق-سانا

ينطلق يوم غد الإثنين في فندق غولدن مزة بدمشق منتدى الأعمال السوري – الأمريكي الأول، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الأمريكي، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين.

ويهدف المنتدى، وفق المكتب الصحفي في وزارة الاقتصاد والصناعة، إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا والولايات المتحدة، عبر مناقشة مستقبل الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي، واستعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

ويشكّل المنتدى منصة للحوار بين صناع القرار والقطاع الخاص، بما يعزز بيئة الاستثمار، ويتيح بناء شراكات اقتصادية جديدة، واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قد أصدر في 20 تشرين الأول العام الماضي، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الأمريكي، في إطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء جسور تجارية بين سوريا ودول العالم.