وزير المالية: كف يد 36 موظفاً وإحالتهم للتحقيق في إطار مكافحة الفساد

دمشق-سانا

كشف وزير المالية محمد يسر برنية عن كف يد 36 موظفاً في عدد من الجهات التابعة للوزارة وإحالتهم إلى التحقيق وفق الأصول القانونية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المؤسسات المالية الحكومية.

وقال الوزير في منشور اليوم على صفحته في فيسبوك: إن الإجراءات الجديدة تضمنت

كف يد 22 عامل في مديريتي المالية في دمشق وريف دمشق، و9 من العاملين في المصرف العقاري، و5 عاملين في الجريدة الرسمية، مع إحالتهم للتحقيق أصولاً.

وأكد الوزير برنية أن الوزارة ماضية في اجتثاث الفساد دون تهاون، مشدداً على أن جهود مكافحة الفساد تترافق مع الحرص على ضمان العدالة والإنصاف وعدم تعرض أي شخص للظلم خلال سير التحقيقات.

ودعا وزير المالية المواطنين والمكلفين إلى المساهمة في جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات والتواصل مع قسم الشكاوى في الوزارة عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0990150150.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق حملة أعلنتها وزارة المالية خلال الأشهر الماضية لتعزيز الشفافية والرقابة داخل المؤسسات التابعة لها، ومراجعة عدد من الملفات الإدارية والمالية، وتؤكد الوزارة باستمرار أنها تعمل على تطوير آليات الرقابة الداخلية وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى والبلاغات، في إطار مساعٍ أوسع لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة بالخدمات المالية الحكومية.