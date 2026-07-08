ندوة في غرفة تجارة دمشق تبحث تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة

دمشق-سانا

ركزت ندوة اقتصادية أقامتها غرفة تجارة دمشق بعنوان «كيفية تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية» على أهمية تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز مساهمة الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناولت الندوة، التي أقيمت اليوم الأربعاء في مبنى الغرفة بحضور وزير المالية محمد يسر برنية، التعريف بسوق دمشق للأوراق المالية وآفاقه أمام ملاك الشركات، وآليات تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة، إضافة إلى خطوات وإجراءات الإدراج في السوق، ودور الوسيط المالي في إنجاز عمليات التحول والإدراج.

واستعرض المحاضر هيثم العجلاني واقع الشركات العائلية، وأهمية تحولها إلى شركات مساهمة، والمتطلبات القانونية والإدارية اللازمة لذلك، إلى جانب الفوائد الاقتصادية التي يحققها هذا التحول على مستوى الشركات والاقتصاد الوطني.

بدورها، أوضحت المحاضرة رنا اسكيف آليات إدراج الشركات في سوق دمشق للأوراق المالية، والإجراءات التنفيذية المتبعة، والفرص التي يتيحها السوق أمام الشركات الراغبة في التحول، إضافة إلى الجوانب العملية المرتبطة بعملية الإدراج.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود غرفة تجارة دمشق لتعزيز الوعي بأهمية تطوير الشركات العائلية وتوسيع فرصها في الوصول إلى أسواق المال، بما يسهم في تنشيط الاستثمار وتعزيز نمو القطاع الخاص.

وتعد غرفة تجارة دمشق، التي تأسست عام 1830، من أقدم ‏الغرف التجارية في المنطقة، وتعمل على دعم قطاع الأعمال ‏من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، وتمثيل مصالح الفعاليات ‏الاقتصادية، إلى جانب تعزيز العلاقات التجارية وتطوير البيئة ‏الاستثمارية.