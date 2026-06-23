لجنة تحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية توصي باعتماد الليرة السورية بعمليات البيع

دمشق-سانا



أوصت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية باعتماد الليرة السورية في عمليات البيع، وذلك خلال اجتماعها الأول برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية المنصوص عليها في قرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة الطاقة.



وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، آليات التسعير وتحديد أسعار المشتقات النفطية، والعوامل المؤثرة فيها محلياً وعالمياً، بما في ذلك الأسعار العالمية والتكاليف وسعر صرف الليرة السورية وسائر المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، إضافة إلى آليات عمل اللجنة وخطة اجتماعاتها الدورية.



وبيّنت الوزارة أنه بعد المناقشات، اتفقت اللجنة على التوصية باعتماد الليرة السورية في جميع عمليات بيع المشتقات النفطية والمواد البترولية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، ورفعت توصيتها لوزير الطاقة محمد البشير.



ولفتت الوزارة إلى أن الوزير أقر توصية اللجنة، ووجه باعتمادها والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه، بما يسهم في تعزيز التعامل بالعملة الوطنية وتنظيم السوق المحلية، وترسيخ استقرار المعاملات المرتبطة بقطاع المشتقات النفطية.



وأكدت اللجنة استمرار أعمالها واجتماعاتها الدورية لمتابعة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية ومراجعة مختلف العوامل المؤثرة فيها، ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة إلى السيد وزير الطاقة، استناداً إلى معطيات فنية واقتصادية دقيقة، تراعي المصلحة العامة واستقرار السوق.



وتعد اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، المرجعية الفنية المختصة بدراسة ومراجعة الأسعار ووضع الأسس والمعايير الخاصة بتحديدها وتحديثها، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي والجهات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة.

