تجهيز مركزين لإجلاء المدنيين من حويجة كاطع وحويجة صكر بدير الزور

دير الزور-سانا
جهزت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور اليوم الخميس، مركزين لإجلاء المدنيين من منطقتي حويجة صكر وحويجة كاطع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير المديرية مهند حنيدي، أن المركزين تم تجهيزهما في مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب، بشكل كامل لاستقبال الأهالي في حال الحاجة.
وأشار إلى أن المديرية أبلغت الأهالي بعملية الإخلاء المتتالي إلى هذين المركزين حفاظاً على أرواح وممتلكات المدنيين، في ظل استمرار ارتفاع منسوب النهر، مؤكداً أن عمليات الإخلاء ستستمر حتى استقرار منسوب المياه بشكل آمن.
وتهيب الجهات المعنية بالأهالي القاطنين قرب مجرى النهر، وبخاصة في المناطق المنخفضة وحرم النهر، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد عن مجرى المياه، وعدم الاقتراب من المواقع المعرضة للغمر، مع متابعة التنبيهات الصادرة بشكل مستمر.
وكانت وزارة الطاقة أعلنت اليوم أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600م3 لمياه نهر الفرات، بدأت بالدخول في الساعات الأخيرة إلى الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه النهر من 70 – 100 سم.