تجهيز مركزين لإجلاء المدنيين من حويجة كاطع وحويجة صكر بدير الزور

دير الزور-سانا‏

جهزت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور اليوم الخميس، مركزين ‏لإجلاء المدنيين من منطقتي حويجة صكر وحويجة كاطع، وذلك في إطار ‏الإجراءات الاحترازية المتخذة مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات‎.‎

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير المديرية مهند حنيدي، أن المركزين تم ‏تجهيزهما في مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب، بشكل كامل ‏لاستقبال الأهالي في حال الحاجة‎.‎

وأشار إلى أن المديرية أبلغت الأهالي بعملية الإخلاء المتتالي إلى هذين المركزين حفاظاً على أرواح وممتلكات المدنيين، في ظل استمرار ارتفاع ‏منسوب النهر، مؤكداً أن عمليات الإخلاء ستستمر حتى استقرار منسوب ‏المياه بشكل آمن‎.‎

وتهيب الجهات المعنية بالأهالي القاطنين قرب مجرى النهر، وبخاصة في ‏المناطق المنخفضة وحرم النهر، إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والابتعاد ‏عن مجرى المياه، وعدم الاقتراب من المواقع المعرضة للغمر، مع متابعة ‏التنبيهات الصادرة بشكل مستمر‎.‎

‎ ‎وكانت وزارة الطاقة أعلنت اليوم أن موجة التدفق الجديدة الـ 1600م3 لمياه ‏نهر ‏الفرات، بدأت بالدخول في الساعات الأخيرة إلى الحدود الإدارية ‏لمحافظة دير الزور من ‏منطقة الجزرات، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه ‏النهر من 70 – ‌‏100 سم‎.‎