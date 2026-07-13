وزير الاقتصاد يصدر تعميماً لتوحيد آلية عمل دوائر الشركات والسجل التجاري في المحافظات

دمشق-سانا

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، تعميماً يقضي بتوحيد آلية العمل لدى جميع دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري في المحافظات، بهدف تبسيط إجراءات التأسيس والشهر.

وحسب التعميم، الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، يطلب من دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري، تسجيل الشركة وإصدار قرارات تأسيسها وإشهارها ومنحها السجل التجاري للمرة الأولى، فور تقدم الأوراق الأساسية وعدم تعليق السجل التجاري على المعاملات المالية.

وأكد التعميم عدم تعليق منح السجل التجاري على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط التجاري، باستثناء الأنشطة المتعلقة بكل من وزارات الداخلية والدفاع والطاقة، إضافة إلى الأنشطة التي تخضع لرقابة وإشراف جهات رقابية ووصائية ذات صلة، وتشمل المصارف، والصرافة، والحوالات المالية، والتأمين، ووساطة التأمين، والنفقات الطبية، والتطوير العقاري، والتقييم العقاري، والتمويل العقاري، والحماية والحراسة.

ونص التعميم على منح أصحاب العلاقة مهلة لحين تجديد السجل التجاري لاستكمال كل الإجراءات في وزارة المالية والجهات التابعة لها أو أي جهة حكومية أخرى، على أن تقع عبء متابعة هذه الإجراءات على عاتق الوزارة المعنية.

وكانت أطلقت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والصناعة، في ال 7 من الشهر الجاري خدمة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها عبر البوابة الإلكترونية للإدارة، وذلك في إطار ‏تنفيذ برنامج التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي.‏