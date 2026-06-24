غرام الذهب عيار 21 ينخفض 350 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، بمقدار 350 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الثلاثاء.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الأربعاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏16300 ليرة سورية للمبيع، و16000 ليرة ‏للشراء.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13950 ليرة سورية للمبيع، و13650 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4078 دولاراً.

وتتولى الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا تنظيم وتطوير قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، كما تشرف على آلية تسعير الذهب بالتنسيق مع جمعيات الصاغة في المحافظات.