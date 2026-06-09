إغلاق بوابة المفيض الأخيرة في سد الفرات وخفض التمريرات إلى 700 ‏م³/ثا‏

الرقة-سانا
أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات قامت اليوم الثلاثاء بإغلاق بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات المفيض.
وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، أنه مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، باشرت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق كامل لبوابة المفيض رقم (3) من بوابات مفيض السد، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 متر مكعب في الثانية.
ولفتت الوزارة إلى أنه بعد إغلاق هذه البوابة أصبح حجم التمريرات المائية عبر سد الفرات نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، مؤكدةً أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي على مدار الساعة، وجاهزة لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة؛ بما يضمن سلامة المنشآت المائية، واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات.
وكانت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت أمس الإثنين بوابة المفيض رقم (6) من بوابات مفيض السد.
وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة مؤخراً، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما استدعى تشكيل غرفة عمليات مشتركة، لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، ولحماية السكان والممتلكات، وتقليل الخسائر، ومراقبة منسوب المياه.