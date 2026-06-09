إغلاق بوابة المفيض الأخيرة في سد الفرات وخفض التمريرات إلى 700 ‏م³/ثا‏

الرقة-سانا‏

أعلنت وزارة الطاقة أن الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات ‏قامت ‏اليوم الثلاثاء بإغلاق بوابة المفيض رقم 3 في سد الفرات، ليصبح حجم ‏التمريرات المائية عبر السد نحو 700 متر مكعب في الثانية، وهي كمية ‏المياه الممررة عبر عنفات التوليد فقط، وبذلك تكون أغلقت جميع بوابات ‏المفيض.‏

وأوضحت وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على التلغرام، أنه مع استمرار ‏انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، باشرت ‏الكوادر ‏الفنية ‏في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق كامل لبوابة المفيض ‏رقم (3) من ‌‏بوابات مفيض السد، ما خفّض التمريرات المائية بمقدار 200 ‏متر مكعب في ‌‏الثانية.‏

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد إغلاق هذه البوابة أصبح حجم التمريرات المائية ‏عبر سد الفرات نحو ‌‏700 متر مكعب في ‏الثانية، وهي كمية المياه الممررة عبر ‏عنفات التوليد فقط، مؤكدةً أن الكوادر الفنية والهندسية تتابع الواقع المائي ‏على مدار الساعة، ‏وجاهزة لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة؛ بما يضمن ‏سلامة ‏المنشآت المائية، ‏واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر ‏الفرات.‏

وكانت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أغلقت أمس الإثنين ‏بوابة المفيض رقم (6) من بوابات مفيض السد.‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‌‏والرقة مؤخراً، ‏ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ما استدعى تشكيل غرفة ‏عمليات مشتركة، ‏لمتابعة تطورات الوضع، والتنسيق بين مختلف الجهات ‏الحكومية والخدمية، ولحماية ‏السكان والممتلكات، وتقليل ‏الخسائر، ومراقبة ‏منسوب المياه.‏