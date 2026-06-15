توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية بالرقة في ختام معرض بيلدكس‏

دمشق- سانا

في ختام فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض بيلدكس الدولي للبناء والتشييد، وقّع فرع هيئة الاستثمار السورية في محافظة الرقة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مجموعة كيان التجارية القابضة وشركة MY B الإنشائية التركية، لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير المنطقة الصناعية الحرفية في المحافظة، وذلك في إطار رؤية الرقة 2030.

نماذج حديثة وبنية تحتية متكاملة

تهدف المذكرة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز النشاطين الحرفي والصناعي في محافظة الرقة، من خلال تطوير محال تجارية وفق نماذج حديثة، وإنشاء شوارع واسعة وبنية تحتية متكاملة تلبي متطلبات التنمية والاستثمار.

وأوضح مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في الرقة، المهندس باسل حموية، في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تقدم العديد من التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية تستوعب عشرات الحرف والمهن، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام ونصف العام.

وقال: إن المحال ستُقسم حسب اختصاصات المهن المختلفة، مثل صناعة الزجاج والنجارة وميكانيك السيارات، بهدف نقل الأنشطة الحرفية والصناعية إلى منطقة مخصصة لها، بما يسهم في جعل مدينة الرقة أكثر هدوءاً وتنظيماً والحد من الضجيج الناجم عن هذه المهن داخل الأحياء السكنية.

نقاط خدمية مخصصة لمختلف الصناعات

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان القابضة، وليد الهنداوي، أن المذكرة تهدف إلى جمع الصناعيين والحرفيين في منطقة واحدة متكاملة الخدمات، تتضمن نقاطاً خدمية مخصصة لمختلف الصناعات، إضافة إلى نقاط للطوارئ وخدمات طبية.

ولفت إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية يأتي في إطار تشجيع أبناء الرقة على العودة إلى محافظتهم، والمساهمة في إعادة تنميتها.

وشهدت فعاليات معرض بيلدكس الدولي 24 توقيع ‏عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات سورية وعربية وأجنبية، ‏بهدف تعزيز الشراكات الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار ونقل الخبرات ‏العالمية في مجالات البناء والتشييد إلى سوريا.‏

















