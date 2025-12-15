إنارة شجرة الميلاد في كنيسة اللاتين بمدينة اللاذقية

فعالية لتكريم ذوي الشهداء في إدلب بمناسبة مرور عام على النصر والتحرير
العملية الانتخابية في مدينة حرستا بريف دمشق تحمل آمال الناخبين في التغيير
تخليداً لذكرى الثورة السورية.. معرض فني وتوثيقي في شارع العراب وسط مدينة حمص
تصريح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي حول المرسوم 66 والعقارات المستملكة
وزارة الدفاع تفتح باب العودة لصف الضباط المتطوعين المنشقين عن جيش النظام البائد
