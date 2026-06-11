هيئة المواصفات تختتم ورشة الحلال في دمشق لتعزيز جودة الصادرات وفتح أسواق جديدة

دمشق-سانا

اختتمت اليوم الخميس ورشة العمل التي نظمتها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية (SASMO)، بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، تحت عنوان: “مواصفات وشهادات الحلال وفق متطلبات منظمة التعاون الإسلامي”، وذلك في فندق أمية بدمشق.

شارك بالورشة التدريبية التي انطلقت في السابع من حزيران الجاري، أكثر من 50 متدرباً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بينهم ممثلون عن وزارات السياحة والصحة والأوقاف وهيئة المنافذ ومراكز الاختبارات والمخابر.

وركزت الورشة على تمكين المشاركين من فهم واستيعاب سوق الحلال العالمي، وتطوير البنية التحتية للجودة، بما يضمن تلبية المنتجات السورية لأعلى المعايير الإسلامية والدولية، وتعزيز الثقة بالصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمامها.

بناء منظومة وطنية

وأكد مدير الهيئة ياسر عليوي، أن الورشة تمثل خطوة عملية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة ومؤهلة لقيادة قطاع الحلال في سوريا، مشيداً بالجهود الفنية المبذولة وبالتدريب عالي المستوى، بهدف تطوير الكفاءات الفنية المحلية ومواكبة متطلبات الاعتراف المتبادل بالشهادات بين الدول الأعضاء.

وكانت ‏هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية‎”SASMO” ‎ نظمت في السابع من حزيران الحالي بالتعاون ‏مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية “SMIIC” ورشة تدريبية بعنوان “مواصفات وشهادات ‏الحلال للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي”، تضمنت محاور تتحدث عن العمل الفني في معهد المواصفات والمقاييس، والتعريف بمعايير الحلال الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي، وعرض واقع منظومة الحلال في سوريا وآفاق تطويرها مستقبلاً، ومتطلبات تطبيق المواصفات الخاصة بالأغذية ومستحضرات التجميل.

وتتبع هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لوزارة الاقتصاد والصناعة، فيما تعد منظمة المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية (SMIIC) إحدى الهيئات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتهدف إلى توحيد المواصفات والمعايير، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، من خلال تطوير معايير موحدة، ونظم اعتماد وتقييم مطابقة مشتركة، وتقديم التدريب والدعم الفني.