السورية للاتصالات تواصل إصلاح الكبل البحري المتضرر وتستعد لتشغيل مسار دولي ‏رديف قريباً

دمشق-سانا

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تواصل فرق الشركة السورية للاتصالات أعمالها الفنية لإصلاح الكبل البحري الدولي ‏المتضرر وإعادته إلى الخدمة، بما يضمن استعادة السعات الدولية المفقودة بأسرع وقت ‏ممكن.‏

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه في الوقت الحالي تتم ‏إدارة حركة الإنترنت الدولية عبر كبل أوغاريت البحري مع قبرص، إضافة إلى المسار ‏الدولي عبر تركيا، والذي جرى مؤخراً إعادة تأهيله ورفع جاهزيته الفنية ليستوعب سعة ‏مبدئية تبلغ 1 تيرابت في الثانية، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على استقرار نسبي للخدمة ‏واستمرار تلبية احتياجات المشتركين رغم تأثر أحد المسارات الدولية الرئيسية.‏

وأشارت الشركة إلى أنه في مطلع الشهر الجاري تم تحويل حركة الإنترنت الخاصة ‏بمشتركي مزود تراسل وسيريتل في محافظة حلب عبر المسار التركي، ما عزز موثوقية ‏الخدمة واستمراريتها.‏

تشغيل مسار دولي رديف قريباً

وبينت الشركة أنه يجري العمل خلال الفترة القريبة القادمة، على تشغيل مسار دولي رديف ‏عبر الجانب الأردني وصولاً إلى خليج العقبة، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة، وزيادة ‏السعات الدولية المتاحة، وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الأعطال الطارئة، وضمان ‏استمرارية الخدمة للمشتركين.‏

وكانت الشركة السورية للاتصالات أعلنت أمس الإثنين، أن الكبل البحري الدولي الناقل ‏لحركة الإنترنت بين طرطوس والإسكندرية، تعرّض لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ‏ما أدى إلى خروج جزء كبير من السعات الدولية من الخدمة، ما انعكس على خدمات ‏الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين في مختلف المحافظات.‏