نقابة الفنانين السوريين تنعي أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً

دمشق-سانا

نعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء الفنان والمخرج المسرحي أسامة السيد يوسف، ‏الذي وافته المنية أمس الإثنين عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة فنية وإدارية حافلة ‏امتدت لأكثر من أربعة عقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة المسرحية والدرامية السورية، ‏وترك بصمة في مجالات التمثيل والإخراج والعمل الثقافي. ‏

النشأة والدراسة الأكاديمية

ولد الراحل في محافظة إدلب عام 1961، وبدأ شغفه بالفن مبكراً، قبل أن يتابع دراسته ‏الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حيث تخرج عام 1982، لينطلق ‏بعدها في مسيرة مهنية جمعت بين العمل المسرحي والإداري والثقافي. ‏

وشكّل انتماؤه إلى المسرح قاعدة أساسية في تجربته الفنية، إذ عمل في مجالات التمثيل ‏والإخراج وإدارة النشاطات الثقافية، وأسهم في العديد من المشاريع الفنية التي عكست ‏اهتمامه بتطوير الحركة المسرحية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي السوري.‏

حضور فني وإداري مؤثر

عرف أسامة السيد يوسف بوصفه أحد الوجوه المسرحية التي جمعت بين الخبرة الفنية ‏والرؤية الثقافية، حيث شارك في أعمال متعددة على خشبات المسرح، وتميّزت تجربته ‏بالالتزام بقضايا المسرح السوري وتطوير أدواته، إلى جانب اهتمامه بتأهيل المواهب الشابة ‏ونقل الخبرات المتراكمة إلى الأجيال الجديدة من الفنانين.‏

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وتقلد الراحل العديد من المناصب الإدارية من بينها مدير مسرح حلب القومي، كما ترأس ‏العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان الشباب الدولي للفرق المسرحية في مدن إدلب ‏وحلب وغيرها، ورافق الفرق المسرحية في جولات خارجية.‏

إرث فني باقٍ في الذاكرة الثقافية

في حصيلة الراحل أكثر من 80 عملاً منوعاً في المسرح والسينما والتلفزيون، حيث عمل ‏في المسرح لفترة طويلة كممثل ومخرج ودراماتورج، نذكر منها “إطلاق النار من الخلف” ‏و”قهوة مرة”.‏

في السينما قدم الراحل أعمالاً أثارت صدىً واسعاً على المستوى النقدي، منها تراب ‏الغرباء إخراج الراحل سمير ذكرى، والتجلي الأخير لغيلان الدمشقي للمخرج هيثم حقي.‏

وكانت بدايته عبر الشاشة الصغيرة في المسلسل التاريخي حرب السنوات الأربع وهو لا ‏يزال طالباً سنة 1980، وشارك بعدها في عدة أعمال، ولكن العمل الذي نقله لمرحلة ‏أخرى في مسيرته الفنية كان خان الحرير سنة 1996، ليظهر بعدها في عشرات الأدوار ‏التي اعتمدت التنوع وتجنب التكرار، وصولاً لأعماله الأخيرة التي قدمها هذا العام، عبر ‏مسلسلي الخروج من البئر ومطبخ المدينة.‏

برحيل الفنان أسامة السيد يوسف تفقد الساحة الثقافية السورية أحد أبنائها الذين كرّسوا ‏سنوات طويلة لخدمة الفن والمسرح، تاركاً إرثاً من الأعمال والتجارب التي ستبقى جزءاً ‏من ذاكرة الحركة الفنية السورية.‏