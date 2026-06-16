نقابة الفنانين السوريين تنعي أسامة السيد يوسف عن عمر ناهز 65 عاماً

دمشق-سانا
نعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء الفنان والمخرج المسرحي أسامة السيد يوسف، الذي وافته المنية أمس الإثنين عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة فنية وإدارية حافلة امتدت لأكثر من أربعة عقود، أسهم خلالها في إثراء الحركة المسرحية والدرامية السورية، وترك بصمة في مجالات التمثيل والإخراج والعمل الثقافي.
النشأة والدراسة الأكاديمية
ولد الراحل في محافظة إدلب عام 1961، وبدأ شغفه بالفن مبكراً، قبل أن يتابع دراسته الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، حيث تخرج عام 1982، لينطلق بعدها في مسيرة مهنية جمعت بين العمل المسرحي والإداري والثقافي.
وشكّل انتماؤه إلى المسرح قاعدة أساسية في تجربته الفنية، إذ عمل في مجالات التمثيل والإخراج وإدارة النشاطات الثقافية، وأسهم في العديد من المشاريع الفنية التي عكست اهتمامه بتطوير الحركة المسرحية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي السوري.
حضور فني وإداري مؤثر
عرف أسامة السيد يوسف بوصفه أحد الوجوه المسرحية التي جمعت بين الخبرة الفنية والرؤية الثقافية، حيث شارك في أعمال متعددة على خشبات المسرح، وتميّزت تجربته بالالتزام بقضايا المسرح السوري وتطوير أدواته، إلى جانب اهتمامه بتأهيل المواهب الشابة ونقل الخبرات المتراكمة إلى الأجيال الجديدة من الفنانين.
وتقلد الراحل العديد من المناصب الإدارية من بينها مدير مسرح حلب القومي، كما ترأس العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان الشباب الدولي للفرق المسرحية في مدن إدلب وحلب وغيرها، ورافق الفرق المسرحية في جولات خارجية.
إرث فني باقٍ في الذاكرة الثقافية
في حصيلة الراحل أكثر من 80 عملاً منوعاً في المسرح والسينما والتلفزيون، حيث عمل في المسرح لفترة طويلة كممثل ومخرج ودراماتورج، نذكر منها “إطلاق النار من الخلف” و”قهوة مرة”.
في السينما قدم الراحل أعمالاً أثارت صدىً واسعاً على المستوى النقدي، منها تراب الغرباء إخراج الراحل سمير ذكرى، والتجلي الأخير لغيلان الدمشقي للمخرج هيثم حقي.
وكانت بدايته عبر الشاشة الصغيرة في المسلسل التاريخي حرب السنوات الأربع وهو لا يزال طالباً سنة 1980، وشارك بعدها في عدة أعمال، ولكن العمل الذي نقله لمرحلة أخرى في مسيرته الفنية كان خان الحرير سنة 1996، ليظهر بعدها في عشرات الأدوار التي اعتمدت التنوع وتجنب التكرار، وصولاً لأعماله الأخيرة التي قدمها هذا العام، عبر مسلسلي الخروج من البئر ومطبخ المدينة.
برحيل الفنان أسامة السيد يوسف تفقد الساحة الثقافية السورية أحد أبنائها الذين كرّسوا سنوات طويلة لخدمة الفن والمسرح، تاركاً إرثاً من الأعمال والتجارب التي ستبقى جزءاً من ذاكرة الحركة الفنية السورية.