‏”أيام الغفلة”.. مشروع تخرج يكشف طاقات جيل مسرحي جديد برؤية حسن عويتي‏

دمشق-سانا‏

يواصل طلاب السنة الرابعة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية تقديم ‏عرضهم المسرحي “أيام الغفلة” المأخوذ عن نص الكاتب البريطاني الشهير نويل كاورد، ‏بإشراف وفكرة وإخراج الفنان حسن عويتي، في مشروع تخرج يشكل المحطة الأخيرة لنيل ‏درجة الإجازة في الفنون المسرحية.‏

ويشكل العرض على خشبة القاعة متعددة الاستعمالات بدار أوبرا دمشق نموذجاً لما ‏يمتلكه الجيل الجديد من طاقات وأدوات فنية، إذ أنه تجربة مسرحية لاختبار مهارات ‏الأداء والحضور والانضباط الجماعي عند الطلاب، ضمن رؤية إخراجية حرصت على ‏توظيف مختلف مفردات العرض، لخدمة النص وإيقاعه الكوميدي الساخر.‏

إخراج يوظف فضاء الخشبة بالكامل

نجح المخرج والمشرف عويتي في بناء رؤية بصرية وحركية متماسكة، اعتمدت على ‏استثمار كامل مساحة الخشبة وتحويلها إلى فضاء ديناميكي مفتوح للحركة والتفاعل، ما ‏أضفى على العرض حيوية متواصلة ومنع أي لحظات من الركود أو التكرار.‏

وتجلت هذه الرؤية في تنويع مواقع الأداء وانتقالات الشخصيات، حيث شملت الحركة ‏مختلف أنحاء المسرح، في انسجام واضح مع تطور الأحداث والعلاقات بين الشخصيات، ‏ما منح العرض إيقاعاً سريعاً حافظ على تفاعل الجمهور طوال زمن العرض.‏

كما بدت خبرة عويتي الأكاديمية والمسرحية في إدارة المجموعة، وفي قدرته على إيجاد ‏حالة جماعية متجانسة تجمع بين الانضباط والحرية التعبيرية، وهو ما يعد من أبرز ‏التحديات في عروض التخرج التي تضم عدداً كبيراً من الممثلين الشباب.‏

أداء جماعي يكشف ملامح جيل جديد

شكّل الأداء التمثيلي أحد أبرز عناصر قوة العرض، حيث قدم الطلاب مستويات متقاربة ‏من الالتزام والتركيز، وقدرة على التعامل مع طبيعة النص الكوميدي القائم على سرعة ‏الإيقاع ودقة التوقيت والانفعالات المتبدلة.‏

وتجلى حضور الممثلين الشباب على الخشبة، في المشاهد الفردية أو الجماعية، مستفيدين ‏من التدريب الأكاديمي الذي تلقوه خلال سنوات الدراسة، ومن طبيعة العرض التي أتاحت ‏لهم اختبار أدواتهم التعبيرية أمام الجمهور.‏

ورغم نجاح العرض في تقديم معظم الشخصيات بصورة متوازنة، إلا أن تفاوت مساحة ‏الأدوار فرض تفاوتاً في فرص الظهور، ما حدّ نسبياً من إمكانية إبراز طاقات أكبر لدى ‏بعض الطلاب الذين امتلكوا حضوراً ملحوظاً لكنهم لم يحظوا بمساحات درامية كافية ‏للكشف عن إمكاناتهم.‏

سينوغرافيا وظيفية في خدمة الحدث المسرحي

جاءت العناصر السينوغرافية منسجمة مع طبيعة العمل وأهدافه، تحت إشراف زكريا ‏الطيان، حيث أسهم الديكور في بناء البيئة البصرية للمشاهد دون إفراط أو تزاحم بصري، ‏محافظاً على مرونة الحركة فوق الخشبة وسهولة الانتقال بين الحالات الدرامية.‏

كما لعبت الإضاءة، التي صممها أوس رستم، دوراً وظيفياً واضحاً في توجيه انتباه ‏المتلقي وتحديد بؤر الفعل المسرحي، مع المحافظة على وضوح الصورة البصرية وإيقاعها ‏العام.‏

أما الأزياء التي صممتها راما الطيان فجاءت ملائمة للشخصيات وللبيئة الدرامية، ‏وأسهمت في رسم ملامحها الخارجية وتعزيز هويتها المسرحية، فيما أدت الإكسسوارات ‏دورها بوصفها جزءاً من الحدث الدرامي لخدمة المشاهد والعلاقات بين الشخصيات.‏

المسرح بوصفه فعل حياة وفضاءً للتجدد

يأتي عرض “أيام الغفلة” في سياق رؤية المعهد العالي للفنون المسرحية الساعية إلى إعداد ‏جيل جديد من الفنانين القادرين على الجمع بين المعرفة المهنية والحس النقدي، والانفتاح ‏على التجارب المسرحية العالمية.‏

وتنسجم هذه الرؤية مع ما أشار إليه عميد المعهد غطفان غنوم في كلمته ضمن بروشور ‏العرض، حول أهمية إعادة بناء الخطاب الفني السوري وتعزيز دور المسرح بوصفه ‏مساحة للتعبير الحر والحوار مع المجتمع، ومع ما أكده رئيس قسم التمثيل جمال المنير ‏من أن قوة المسرح تكمن في حضوره الآني والمباشر، وفي قدرة الممثل على تحويل ‏اللحظة الحية إلى فعل جمالي وإنساني مؤثر.‏

عرض ناجح يفتح أبواب المستقبل

شارك في تقديم شخصيات العرض الطلاب سارة نصر، هايدي جمول، ليث الشيخ، تالا ‏نيسانة، حيان بدور، ندى حمزة، إيليا العبدة، سيمون الحناوي، صفوت الجمال، ولانا ‏علوش.