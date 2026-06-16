‏”أيام الغفلة”.. مشروع تخرج يكشف طاقات جيل مسرحي جديد برؤية حسن عويتي‏

دمشق-سانا
يواصل طلاب السنة الرابعة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية تقديم عرضهم المسرحي “أيام الغفلة” المأخوذ عن نص الكاتب البريطاني الشهير نويل كاورد، بإشراف وفكرة وإخراج الفنان حسن عويتي، في مشروع تخرج يشكل المحطة الأخيرة لنيل درجة الإجازة في الفنون المسرحية.
ويشكل العرض على خشبة القاعة متعددة الاستعمالات بدار أوبرا دمشق نموذجاً لما يمتلكه الجيل الجديد من طاقات وأدوات فنية، إذ أنه تجربة مسرحية لاختبار مهارات الأداء والحضور والانضباط الجماعي عند الطلاب، ضمن رؤية إخراجية حرصت على توظيف مختلف مفردات العرض، لخدمة النص وإيقاعه الكوميدي الساخر.
إخراج يوظف فضاء الخشبة بالكامل
نجح المخرج والمشرف عويتي في بناء رؤية بصرية وحركية متماسكة، اعتمدت على استثمار كامل مساحة الخشبة وتحويلها إلى فضاء ديناميكي مفتوح للحركة والتفاعل، ما أضفى على العرض حيوية متواصلة ومنع أي لحظات من الركود أو التكرار.
وتجلت هذه الرؤية في تنويع مواقع الأداء وانتقالات الشخصيات، حيث شملت الحركة مختلف أنحاء المسرح، في انسجام واضح مع تطور الأحداث والعلاقات بين الشخصيات، ما منح العرض إيقاعاً سريعاً حافظ على تفاعل الجمهور طوال زمن العرض.
كما بدت خبرة عويتي الأكاديمية والمسرحية في إدارة المجموعة، وفي قدرته على إيجاد حالة جماعية متجانسة تجمع بين الانضباط والحرية التعبيرية، وهو ما يعد من أبرز التحديات في عروض التخرج التي تضم عدداً كبيراً من الممثلين الشباب.
أداء جماعي يكشف ملامح جيل جديد
شكّل الأداء التمثيلي أحد أبرز عناصر قوة العرض، حيث قدم الطلاب مستويات متقاربة من الالتزام والتركيز، وقدرة على التعامل مع طبيعة النص الكوميدي القائم على سرعة الإيقاع ودقة التوقيت والانفعالات المتبدلة.
وتجلى حضور الممثلين الشباب على الخشبة، في المشاهد الفردية أو الجماعية، مستفيدين من التدريب الأكاديمي الذي تلقوه خلال سنوات الدراسة، ومن طبيعة العرض التي أتاحت لهم اختبار أدواتهم التعبيرية أمام الجمهور.
ورغم نجاح العرض في تقديم معظم الشخصيات بصورة متوازنة، إلا أن تفاوت مساحة الأدوار فرض تفاوتاً في فرص الظهور، ما حدّ نسبياً من إمكانية إبراز طاقات أكبر لدى بعض الطلاب الذين امتلكوا حضوراً ملحوظاً لكنهم لم يحظوا بمساحات درامية كافية للكشف عن إمكاناتهم.
سينوغرافيا وظيفية في خدمة الحدث المسرحي
جاءت العناصر السينوغرافية منسجمة مع طبيعة العمل وأهدافه، تحت إشراف زكريا الطيان، حيث أسهم الديكور في بناء البيئة البصرية للمشاهد دون إفراط أو تزاحم بصري، محافظاً على مرونة الحركة فوق الخشبة وسهولة الانتقال بين الحالات الدرامية.
كما لعبت الإضاءة، التي صممها أوس رستم، دوراً وظيفياً واضحاً في توجيه انتباه المتلقي وتحديد بؤر الفعل المسرحي، مع المحافظة على وضوح الصورة البصرية وإيقاعها العام.
أما الأزياء التي صممتها راما الطيان فجاءت ملائمة للشخصيات وللبيئة الدرامية، وأسهمت في رسم ملامحها الخارجية وتعزيز هويتها المسرحية، فيما أدت الإكسسوارات دورها بوصفها جزءاً من الحدث الدرامي لخدمة المشاهد والعلاقات بين الشخصيات.
المسرح بوصفه فعل حياة وفضاءً للتجدد
يأتي عرض “أيام الغفلة” في سياق رؤية المعهد العالي للفنون المسرحية الساعية إلى إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على الجمع بين المعرفة المهنية والحس النقدي، والانفتاح على التجارب المسرحية العالمية.
وتنسجم هذه الرؤية مع ما أشار إليه عميد المعهد غطفان غنوم في كلمته ضمن بروشور العرض، حول أهمية إعادة بناء الخطاب الفني السوري وتعزيز دور المسرح بوصفه مساحة للتعبير الحر والحوار مع المجتمع، ومع ما أكده رئيس قسم التمثيل جمال المنير من أن قوة المسرح تكمن في حضوره الآني والمباشر، وفي قدرة الممثل على تحويل اللحظة الحية إلى فعل جمالي وإنساني مؤثر.
عرض ناجح يفتح أبواب المستقبل
شارك في تقديم شخصيات العرض الطلاب سارة نصر، هايدي جمول، ليث الشيخ، تالا نيسانة، حيان بدور، ندى حمزة، إيليا العبدة، سيمون الحناوي، صفوت الجمال، ولانا علوش.