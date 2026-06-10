بحث سبل تطوير العمل المشترك بين منفذي التنف والوليد الحدوديين ‏

الأنبار-سانا
بحث مدير منفذ التنف الحدودي، أحمد بكار، مع مدير منفذ الوليد الحدودي في العراق، العميد مهيب الكعود، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المنفذين، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن اللقاء الذى جرى خلال زيارة إلى منفذ الوليد تناول خطط تطوير البنية التحتية القائمة في المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، إضافة إلى مناقشة سبل معالجة المعوقات التي قد تعترض حركة العبور، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج الشاحنات والبضائع، وتقديم المزيد من التسهيلات للسائقين، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة التجارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق.
ويعد منفذ التنف الحدودي أحد المعابر البرية المهمة التي تربط سوريا بالعراق عبر منفذ الوليد من الجانب العراقي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية لحركة الشاحنات والبضائع والترانزيت بين البلدين، إضافة إلى دوره في دعم التبادل التجاري وحركة النقل الإقليمي.
وتأتي الجهود المشتركة بين الجانبين السوري والعراقي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحسين انسيابية عبور الشاحنات والبضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.