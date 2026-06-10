بحث سبل تطوير العمل المشترك بين منفذي التنف والوليد الحدوديين ‏

الأنبار-سانا ‏

بحث مدير منفذ التنف الحدودي، أحمد بكار، مع مدير منفذ الوليد الحدودي في العراق، ‏العميد مهيب الكعود، آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين المنفذين، بما يسهم في ‏تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن ‏اللقاء الذى جرى خلال زيارة إلى منفذ الوليد تناول خطط تطوير البنية التحتية القائمة في ‏المنفذين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الشاحنات وحركة الترانزيت ونقل النفط، ‏إضافة إلى مناقشة سبل معالجة المعوقات التي قد تعترض حركة العبور، وتبسيط ‏الإجراءات المتعلقة بدخول وخروج الشاحنات والبضائع، وتقديم المزيد من التسهيلات ‏للسائقين، بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة التجارية ودعم العلاقات الاقتصادية بين ‏سوريا والعراق.‏

ويعد منفذ التنف الحدودي أحد المعابر البرية المهمة التي تربط سوريا بالعراق عبر منفذ ‏الوليد من الجانب العراقي، ويشكّل نقطة عبور رئيسية لحركة الشاحنات والبضائع ‏والترانزيت بين البلدين، إضافة إلى دوره في دعم التبادل التجاري وحركة النقل الإقليمي.‏

وتأتي الجهود المشتركة بين الجانبين السوري والعراقي في إطار تعزيز التعاون ‏الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للمعابر الحدودية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ‏والنقل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتحسين انسيابية عبور الشاحنات والبضائع، بما ‏يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.‏