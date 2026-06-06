الحرارة حول معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

zabSxJB4 2 1 الحرارة حول معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة، اليوم السبت، حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق السورية، فيما تميل للانخفاض قليلاً في المناطق الجنوبية والوسطى والقلمون.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال النهار يكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر في منطقة القلمون، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ويكون ليلاً لطيفاً بشكل عام، ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق                                                       17/31
ريف دمشق (القلمون)       10/27
القنيطرة               16/27
درعا                16/31
السويداء              15/26
حمص17/30
حماة17/32
اللاذقية                    16/27
طرطوس                   18/27
حلب                       17/31
إدلب                  17/28
دير الزور        22/37
الرقة                   20/35
الحسكة                      23/38
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