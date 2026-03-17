استقرار سعر الذهب في السوق السورية

دمشق-سانا

استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في السوق السورية على السعر الذي سجله أمس الإثنين.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 16700 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16350 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14300 ليرة جديدة مبيعاً، و13950 ليرة جديدة شراءً.

يُذكر أنه في الـ 12 من شباط 2025، تم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.