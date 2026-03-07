الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت في قصر الشعب بدمشق، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الإنساني وأولويات الاستجابة في المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس الشرع أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى برامج التعافي المبكر.

بدورهم، طرح الحضور عدداً من التحديات التي تعترض عملهم، مقدمين مقترحات لتعزيز التنسيق وتوسيع قنوات التواصل وتفعيل ورشات عمل مشتركة؛ بما يسهم في تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية وتعزيز نطاق البرامج الداعمة للمجتمعات المتضررة.