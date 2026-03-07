الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا

photo 8 2026 03 08 01 22 44 1 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا

دمشق-سانا

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم السبت في قصر الشعب بدمشق، وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا.

وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الإنساني وأولويات الاستجابة في المرحلة الراهنة.

وأكد الرئيس الشرع أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية؛ بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى برامج التعافي المبكر.

بدورهم، طرح الحضور عدداً من التحديات التي تعترض عملهم، مقدمين مقترحات لتعزيز التنسيق وتوسيع قنوات التواصل وتفعيل ورشات عمل مشتركة؛ بما يسهم في تحسين فعالية الاستجابة الإنسانية وتعزيز نطاق البرامج الداعمة للمجتمعات المتضررة.

photo 2 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
photo 3 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
photo 4 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
photo 5 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
photo 6 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
photo 7 2026 03 08 01 22 44 الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
السورية للاتصالات: عطل طارئ يتسبب بانقطاع جزئي في خدمة الإنترنت والعمل جارٍ لإصلاحه
وزير الطوارئ: إخلاء 173 عائلة في 6 مخيمات غربي إدلب خلال اليومين الماضيين
القبض على ثلاثة أشخاص في حلب متورطين بعمليات سلب تحت تهديد السلاح
محافظ السويداء ووجهاء المحافظة يؤكدون على وحدة الخطاب وعدم الانجرار خلف محاولات التحريض والتفرقة
وزير الزراعة يستقبل وفداً من مركز الملك سلمان للإغاثة ويبحث معه واقع المناطق ‏الزراعية الأشد احتياجاً ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك