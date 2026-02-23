نجمة لـ سانا: التحضير لانتخابات مجلس الشعب في الرقة يسير بسلاسة

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، أن التحضيرات للعملية الانتخابية في محافظة الرقة تسير بيسر وسهولة، وفي أجواء أمنية وسياسية ولوجستية ممتازة، وسط حالة من التفاؤل تسود بين أبناء المحافظة.

وبيّن نجمة في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن اللجان الفرعية في محافظة الرقة باشرت عملها في اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، سواء من خلال البحث والمشاورات مع الفعاليات السياسية والاجتماعية الموجودة في المناطق، أو من خلال قبول طلبات الترشح من المواطنين.

وأوضح أن اللجنة العليا ناقشت خلال زيارة أجرتها أمس إلى المحافظة، مع أعضاء اللجان الفرعية، آلية إجراء الانتخابات في دائرتي الرقة والطبقة، وآلية اختيار أعضاء الهيئة الناخبة، مشيراً إلى حرص اللجنة العليا واللجان الفرعية على التقيد بالمعايير والشروط المنصوص عليها في النظام الانتخابي المؤقت، على أن تخضع العملية لآلية الطعون المعتمدة في بقية المحافظات.

وبيّن نجمة أن تشكيل الهيئات الناخبة سيتم وفق آلية عادلة تشمل جميع الأطياف الموجودة في هذه المناطق، كما جرى في المحافظات الأخرى، دون تكريس لمبدأ المحاصصة قانونياً، وإنما من خلال ضمان تمثيل عادل، مشدداً على أن مشروع الدولة الوطنية والانتماء الوطني يشكلان الأساس الذي تُبنى عليه سوريا الجديدة.

ولفت نجمة إلى أنه فور استكمال انتخابات الرقة، سيتم الانتقال مباشرة إلى محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب في محافظة حلب، في خطوة من شأنها تسريع استكمال تشكيل مجلس الشعب، وانعقاد جلساته الأولى.

وأشار إلى أن تأخر انعقاد مجلس الشعب يعود إلى الحرص على استكمال الانتخابات في محافظتي الرقة والحسكة، إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتطبيق اتفاق العاشر من آذار والاتفاقيات اللاحقة، ما يعزز قوة المجلس على مستوى التمثيل، ويكرّس شرعية القوانين والتشريعات الصادرة عنه.

وتضم محافظة الرقة ثلاث دوائر انتخابية هي: الرقة والطبقة وتل أبيض، حيث جرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أصدرت في الـ17 من الشهر الجاري قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في دائرتي “الرقة والطبقة” الانتخابيتين في المحافظة.