زيادة الرواتب والأجور.. موازنة بين تحسين ‏مستوى المعيشة والاستدامة المالية للدولة‎

‎دمشق-سانا‏

شكلت الزيادات المتوالية على الرواتب والأجور منذ ‏التحرير، خطوة استراتيجية محورية، هدفت إلى ‏الارتقاء بالواقع المعيشي للعاملين في الدولة، ‏بالتوازي مع صون استدامتها المالية، بمسار يعكس ‏توجهاً حكومياً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو بناء ‏علاقة مستقرة ومتوازنة بين الموظف والمؤسسة، ‏تضمن تلبية الاحتياجات المعيشية، وتحافظ في ‏الوقت ذاته على القدرة المالية لمؤسسات الدولة ‏السورية‎.‎

وفي هذا السياق، أكد المتخصص في التخطيط ‏الاستراتيجي وإدارة المخاطر الاقتصادية مهند ‏الزنبركجي في تصريح لـ سانا، اليوم الثلاثاء، أن ‏زيادات الأجور التي بدأت بالمرسوم التشريعي رقم ‌‏102 لعام 2025 وتلاها المرسوم رقم 67 لعام ‌‏2026، جاءت لتقليص الفجوة الآخذة في الاتساع ‏بين دخل المواطن ومتطلبات المعيشة، وذلك بعد ‏سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية للنظام البائد ‏التي أفقدت الأجور قيمتها الفعلية، وقدرتها على ‏تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية‎.‎

التحولات بالأرقام: قفزة بنسبة 350 بالمئة‎

وشهدت منظومة الرواتب والأجور في سوريا ‏تحولات متسارعة منذ عام 2025 وحتى الربع ‏الأول من عام 2026، وذلك ضمن رؤية متكاملة ‏لإعادة هيكلة الدخل، وذلك من خلال المرسوم رقم ‌‏102 لعام 2025 القاضي برفع الأجور بنسبة 200 ‏بالمئة، والمرسوم رقم 67 لعام 2026 الذي أقر ‏زيادة إضافية بنسبة 50 بالمئة، حيث انعكست هذه ‏المراسيم بشكل مباشر على ديناميكية الحد الأدنى ‏للأجور الذي قفز من نحو 279,000 ليرة قديمة ‌‏(2,790 ليرة جديدة) في النصف الأول من عام ‌‏2025، ليصل إلى 750,000 ليرة قديمة (7,500 ‏ليرة جديدة)، مواصلاً صعوده ليصل مؤخراً إلى ‌‏1,256,000 ليرة قديمة (12,560 ليرة جديدة)، ‏محققاً بذلك قفزة إجمالية تقارب 350 بالمئة بالليرة ‏السورية‎.‎

وأشار الزنبركجي إلى أن إيجابيات هذه الخطوة ‏تكمن في تحريك عجلة الأسواق المحلية؛ حيث يسهم ‏رفع الدخل في تعزيز القوة الشرائية للمواطن، ما ‏يرفع معدلات الإنفاق، وينعكس إيجاباً على الحركة ‏التجارية والنشاط الاقتصادي العام‎.‎

من جانبه، أوضح الخبير المالي والمصرفي الدكتور ‏عبد الله قزاز، في تصريح مماثل، أن تحسن متوسط ‏الأجر المقطوع يُعد مؤشراً حيوياً للاقتصاد السوري ‏في ظل الظروف الراهنة، مبيناً أن الزيادة الأولى ‌‏(200 بالمئة) استهدفت دعم العاملين وتحسين ‏أوضاعهم مباشرة، في حين خُصصت الزيادة الثانية ‌‏(50 بالمئة) للفئات التي لم تستفد من الزيادات ‏النوعية، لمساعدتها على مجابهة الضغوط التضخمية ‏وارتفاع تكاليف المعيشة‎.‎

بعد اقتصادي مهم للزيادات النوعية

بالتوازي مع الزيادات العامة، دخلت التعليمات ‏التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 حيّز التنفيذ، ‏حاملةً حزمة من الزيادات النوعية الاستراتيجية التي ‏استهدفت قطاعات حيوية، شملت وزارات التعليم ‏والتربية والصحة وجهاز الرقابة المالية والهيئة ‏المركزية للرقابة والتفتيش ومصرف سوريا ‏المركزي وهيئة الطاقة الذرية، بهدف الحفاظ على ‏الكفاءات وضمان كفاءة عمل المؤسسات العامة. ‎

وأوضح الخبير الزنبركجي أن هذه الزيادات النوعية ‏تنطوي على بُعد اقتصادي وتنموي عميق، إذ تركز ‏على حماية الكوادر البشرية في القطاعات التعليمية، و‏الصحية، والرقابية، والمصرفية، وتستهدف هذه ‏الخطوة صون كفاءة مؤسسات الدولة، والحد من ‏ظاهرة هجرة الكفاءات الوطنية، بما يدعم الاستقرار ‏المؤسساتي، ويسرّع وتيرة إعادة البناء الاقتصادي‎.‎

كفاءة الأجر وضبط الأسواق

رغم أن موجات ارتفاع الأسعار لا تزال تشكل ‏ضغطاً على قدرة الأجور في التغطية الشاملة ‏لتكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة ‏التموينية، إلا أن قراءة المقارنة بين عامي 2024 ‏و2026 تظهر تحسناً واضحاً في “كفاءة الأجر”، ‏حيث انتقل الراتب من كونه يغطي جزءاً ضئيلاً من ‏الإنفاق الأساسي إلى القدرة على تغطية نسبة أكبر ‏بكثير من سلة المستهلك المعيشية‎.

ولفت الخبير قزاز إلى أن الخطوات التي تمت ‏للارتقاء بالواقع المعيشي للعاملين في الدولة، ستسهم ‏في تخفيف الضغوط الاقتصادية عنهم، وتزيد من ‏معدلات الطلب على السلع والخدمات، مما يشكل ‏محفزاً قوياً للإنتاج المحلي‎.‎

تحديات الاستدامة: جدلية التمويل وضبط الاحتكار

رغم المؤشرات الإيجابية، يرى الخبيران أن هذا ‏المسار لا يخلو من التحديات، حيث نبه الزنبركجي ‏من أن رفع الأجور دون زيادة حقيقية في معدلات ‏الإنتاج قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة على ‏الأسعار، مؤكداً ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة ‏الاحتكار، لضمان عدم امتصاص هذه الزيادات من ‏قبل بعض التجار وتحويل الدعم الموجه للمواطن إلى ‏أرباح احتكارية‎.‎

من جهته، تطرق الدكتور قزاز إلى التحديات المالية ‏التي تواجهها الحكومة لتمويل هذه الزيادات، ولا سيما ‏ما يتعلق منها بالإيرادات العامة، في ظل خفض ‏نسب الضرائب على الأعمال التجارية والصناعية ‏لدعم القطاع الخاص، مؤكداً أن استدامة هذه ‏الخطوات الإيجابية تعتمد بالدرجة الأولى على ‏تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام، وتحسين الموارد ‏المالية للدولة‎.‎

ورغم هذه المخاطر، تبقى الزيادات الأخيرة خطوة ‏مهمة وضرورية في ظل الظروف الحالية، لأنها ‏أعادت جزءاً من الاعتبار للأجر الحقيقي بعد سنوات ‏طويلة من التراجع، لكن نجاح هذه الخطوات لن ‏يقاس فقط بنسبة الزيادة، بل بقدرة الاقتصاد على ‏الحفاظ على قيمتها الفعلية، وفقاً للزنبركجي‎.‎