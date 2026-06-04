رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين يعزي عائلة رانيا العباسي ويؤكد استمرار العمل لكشف الحقيقة

دمشق-سانا

زار رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي اليوم الأربعاء، منزل عائلة الدكتورة رانيا العباسي لتقديم التعازي والمواساة للعائلة، كما أجرى اتصالاً مرئياً بوالدتها مقدماً لها التعزية.

وأكد جلخي أن الهيئة مستمرة في أداء مسؤولياتها تجاه العائلات وحقها في معرفة الحقيقة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الهيئة بالوقوف إلى جانب عائلات المفقودين والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت السبت الفائت، عن توصلها إلى ‏نتائج موثوقة ‏ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة ‏أطفال الدكتورة رانيا ‌‏‌‏العباسي، حيث قامت قبل أي إعلان ‏عام بإبلاغ أفراد ‏من العائلة المعنيين بهذه النتائج، ‌‏وفق بروتوكول إنساني ‏ومهني يراعي حق ‏العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ‌‏ويحفظ ‏كرامتهم وسلامتهم النفسية.‏