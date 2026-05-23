إعادة تأهيل سوق المهن اليدوية بطرطوس لإحياء التراث وتنشيط الحركة ‏السياحية

طرطوس-سانا‏

يشهد سوق المهن اليدوية الواقع في الجزء الجنوبي من الكورنيش البحري ‌‏بمدينة طرطوس أعمال إعادة تأهيل وترميم شاملة، في خطوة تهدف إلى دعم ‌‏الحرف التقليدية والحفاظ على المهن التراثية المهددة بالاندثار، وإعادة إحياء ‌‏السوق كوجهة ثقافية وسياحية تعكس تراث الساحل السوري.‏

وأوضح مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس علي محمود في ‌‏تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الورشات الفنية نفذت أعمالاً متكاملة شملت ‌‏صيانة شبكة الإنارة ومنظومات التغذية الكهربائية الرئيسية والفرعية، إضافة ‌‏إلى طلاء جدران السوق وصيانة الأبواب المعدنية والمداخل والمخارج ‌‏وإعادة تأهيل الأقفال والمفصلات.‏

وأشار محمود إلى أن أعمال الترميم تضمنت أيضاً إعادة تأهيل شبكة ‌‏الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار نظراً لانخفاض مستوى ‌‏السوق، إلى جانب صيانة الحمامات العامة وتجهيزها بما يضمن تقديم ‌‏الخدمات المناسبة للحرفيين والزوار، لافتاً إلى أن مجلس المدينة يتطلع إلى ‌‏أن يصبح السوق واجهة حضارية للحرف اليدوية والتراثية، تعبر عن جمالية ‌‏وأصالة مدينة طرطوس والحرف السورية التقليدية.‏

بدوره بيّن نائب رئيس اتحاد الحرفيين في طرطوس منذر رمضان، ‏أن ‏الحرفيين يشاركون بشكل طوعي في تنفيذ الرسومات والزخارف ‏والأعمال ‏الفنية التي تعبّر عن هوية السوق، ومنها رسومات مستوحاة من ‏التاريخ ‏البحري والفينيقي للساحل السوري، في تأكيد على عمق الارتباط ‏الحضاري ‏للمنطقة بتاريخها وتراثها.‏

مديرة سوق المهن اليدوية الحرفية نظمية إسماعيل، أشارت إلى أن أعمال ‌‏إعادة التأهيل الحالية تشمل الدهانات والزخارف والألوان والرسومات ‌‏الجديدة لإظهار السوق بصورة حضارية وجاذبة.‏

وأعربت الفنانة التشكيلية غزالة مهاوش عن سعادتها بالمشاركة في أعمال ‌‏التجميل والتزيين داخل السوق، مشيرة إلى أن المكان يمثل مساحة للإبداع ‌‏والفن والعمل الجماعي، وأن إعادة تأهيله تشكل خطوة مهمة للحفاظ على ‌‏التراث الفني والحرفي في المدينة.‏

ويأمل القائمون على المشروع أن يسهم تطوير السوق في تنشيط الحركة ‌‏السياحية والثقافية في طرطوس، وأن يصبح مركزاً دائماً للحرف التقليدية ‌‏السورية ومقصداً للزوار والمهتمين بالتراث والفنون اليدوية.