وزارة الاقتصاد والصناعة: استمرار عمليات تأمين احتياجات محافظة دير ‏الزور من مادة الطحين

دير الزور-سانا
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن مواصلة تأمين احتياجات محافظة دير الزور من مادة الطحين خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن العمل مستمر لتأمين ونقل الطحين من المطاحن في محافظتي حمص وحماة إلى محافظة دير الزور، بما يضمن استمرارية عمل الأفران، وتوفير مادة الخبز للمواطنين دون انقطاع.
وأكدت الوزارة تسخير الإمكانات الإنتاجية واللوجستية ومتابعة عمليات الإنتاج والنقل بشكل متواصل، لضمان استقرار توافر المواد الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت يوم أمس الجمعة، إرسال 1050 طناً من مادة الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي، وضمان استمرار عمل الأفران وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل الظروف التي تعيشها المحافظة جراء فيضان نهر الفرات وتضرر عدد من المناطق.