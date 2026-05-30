وزارة الاقتصاد والصناعة: استمرار عمليات تأمين احتياجات محافظة دير ‏الزور من مادة الطحين

دير الزور-سانا‏
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن مواصلة تأمين احتياجات محافظة دير ‏الزور من مادة الطحين خلال الظروف الاستثنائية الحالية.‏
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن العمل مستمر ‏لتأمين ونقل الطحين من المطاحن في محافظتي حمص وحماة إلى محافظة ‏دير الزور، بما يضمن استمرارية عمل الأفران، وتوفير مادة الخبز للمواطنين ‏دون انقطاع.‏

وأكدت الوزارة تسخير الإمكانات الإنتاجية واللوجستية ومتابعة عمليات ‏الإنتاج والنقل بشكل متواصل، لضمان استقرار توافر المواد الأساسية، ‏وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.‏


وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أعلنت يوم أمس الجمعة، إرسال 1050 ‏طناً من مادة ‏الطحين إلى محافظة دير الزور، في إطار الإجراءات الحكومية ‌‏الرامية إلى دعم استقرار الأمن الغذائي، وضمان استمرار عمل ‏الأفران ‏وتأمين مادة الخبز للسكان في ظل الظروف التي تعيشها ‏المحافظة جراء ‏فيضان نهر الفرات ‏وتضرر عدد من المناطق.‏

