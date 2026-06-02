السورية للمخابز تبدأ مشروع تأهيل وتطوير شامل لمخابز الرقة

الرقة-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المخابز في محافظة الرقة، والتي تشمل إعادة تأهيل 5 مخابز، وتزويدها بخطوط إنتاج حديثة.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل المخابز بشكل متكامل، وتنفيذ أعمال الكسوة الداخلية والخارجية، وتركيب خطوط إنتاج حديثة، إضافةً إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين جودة الرغيف والخدمات.

وأشار الصيادي إلى أن المخابز المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل مخبز التموين، ومخبز 23 شباط في المدينة، ومخبز الثورة الأول في الريف الغربي، ومخبز السبخة في الريف الجنوبي، ومخبز تل أبيض الثاني في الريف الشمالي.

وبين الصيادي أن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل 5 مخابز إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، في إطار تحسين منظومة إنتاج الخبز، ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتعمل المؤسسة السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، بهدف تحسين الواقع الخدمي، وضمان استمرارية إنتاج مادة الخبز، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

