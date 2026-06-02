دمشق-سانا
ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد الحنان، مع مديري مديريات الصناعة في المحافظات، واقع القطاع الصناعي، واستعراض أبرز التحديات والاحتياجات.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بحث الخطط والبرامج المستقبلية الرامية إلى دعم النشاط الصناعي، وتعزيز الإنتاج.
كما تناول الاجتماع متابعة التطورات الصناعية في المحافظات، وآليات تحسين بيئة العمل الصناعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت، بما يسهم في دعم عملية الإنتاج، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحديث وتطوير البنية الإدارية والتشغيلية للمدن والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اجتماع في وزارة الاقتصاد لبحث واقع القطاع الصناعي وخطط تطويره
