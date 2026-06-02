اجتماع في وزارة الاقتصاد لبحث واقع القطاع الصناعي ‏وخطط تطويره‎ ‎

دمشق-سانا‌‌‎ ‎

ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبد ‏الحنان، مع مديري مديريات الصناعة في المحافظات، واقع ‌‏القطاع الصناعي، واستعراض أبرز التحديات والاحتياجات‎. ‎
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام ‏اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع بحث الخطط والبرامج المستقبلية ‌‏الرامية إلى دعم النشاط الصناعي، وتعزيز الإنتاج‎. ‎
كما تناول الاجتماع متابعة التطورات الصناعية في المحافظات، ‏وآليات تحسين بيئة العمل الصناعي، وتطوير الخدمات ‏المقدمة ‏للمنشآت، بما يسهم في دعم عملية الإنتاج، وتشجيع الاستثمار ‏الصناعي‎. ‎
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ‏تحديث وتطوير البنية الإدارية والتشغيلية للمدن والمناطق ‌‏الصناعية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وجذب ‏الاستثمارات المحلية والأجنبية‎. ‎

