وزارة الاقتصاد والصناعة: متابعة شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد ومعالجتها ‏بشكل فوري‏ ‏

دمشق-سانا
تابعت الفرق الرقابية في وزارة الاقتصاد والصناعة تلقي شكاوى المواطنين، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ومعالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الفرق الرقابية تتابع عملها بشكل يومي في الأسواق، ومراكز بيع المواد الغذائية والحلويات والألبسة، مع التركيز على التأكد من جودة المنتجات المعروضة وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى مراقبة إشهار الأسعار، والتزام الفعاليات التجارية بالتعليمات النافذة.
وأشار بكور إلى أن الجولات تشمل مختلف الأسواق التجارية ومناطق النشاط الاقتصادي، حيث يتم سحب عينات من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين عند رصد أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الشروط الصحية أو جودة المواد المعروضة للبيع.
وكثفت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر جهاز الرقابة التموينية خلال أيام عيد الأضحى جولات المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.