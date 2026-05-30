وزارة الاقتصاد والصناعة: متابعة شكاوى المواطنين خلال عطلة العيد ومعالجتها ‏بشكل فوري‏ ‏

‏دمشق-سانا

تابعت الفرق الرقابية في وزارة الاقتصاد والصناعة تلقي شكاوى المواطنين، خلال ‏عطلة عيد الأضحى المبارك، ومعالجتها بشكل فوري، بما يسهم في تعزيز استقرار ‏الأسواق.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث بكور في تصريح لـ ‏سانا اليوم السبت، أن الفرق الرقابية تتابع عملها بشكل يومي في الأسواق، ومراكز ‏بيع المواد الغذائية والحلويات والألبسة، مع التركيز على التأكد من جودة المنتجات ‏المعروضة وسلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى مراقبة إشهار الأسعار، ‏والتزام الفعاليات التجارية بالتعليمات النافذة. ‏

وأشار بكور إلى أن الجولات تشمل مختلف الأسواق التجارية ومناطق النشاط ‏الاقتصادي، حيث يتم سحب عينات من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات المعتمدة، وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين عند رصد ‏أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو الشروط الصحية أو جودة المواد المعروضة للبيع. ‏

وكثفت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر جهاز الرقابة التموينية خلال أيام عيد ‏الأضحى جولات المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق المخالفين. ‏