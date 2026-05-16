السورية للحبوب تطلق منصة إلكترونية لتنظيم توريد الأقماح لموسم 2026

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة، لتنظيم حجز أدوار استلام الأقماح لموسم 2026، في إطار توجهها نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتوريد الأقماح، بما يسهم في تخفيف الازدحام في مراكز الاستلام، وتقليل فترات الانتظار، وتسريع إنجاز المعاملات.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم السبت، عبر قناتها على التلغرام، أن التسجيل على المنصة يتم عبر الرابط، حيث تتيح الخدمة للمزارعين إنشاء حسابات خاصة، وحجز دور مسبق لتسليم الأقماح، إلى جانب إمكانية الاستعلام عن الفواتير وتفاصيلها إلكترونياً.

وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل تتضمن إدخال المعلومات الشخصية، ورقم الهاتف المحمول لتلقي رمز التحقق، ومن ثم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، ليتمكن المزارع بعد تسجيل الدخول من تقديم طلب جديد يتضمن بيانات شهادة المنشأ، والكميات والمساحات المزروعة، ونوع القمح والتعبئة، وعدد الآليات، إضافة إلى تحديد المحافظة ومركز التسليم.

وأضافت الوزارة: إن الطلبات تخضع للتدقيق من قبل كوادر المؤسسة السورية للحبوب، ليصار بعدها إلى إرسال رسالة للمزارع تتضمن موعد الدور المحدد لتسليم الأقماح، كما تتيح المنصة إمكانية تقديم طلبات إضافية للمساحات الأخرى المزروعة، والاستعلام عن الفواتير بعد التسليم باستخدام الرقم الوطني ورقم كرت القبان.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة وإداراتها ومؤسساتها، لتعزيز التحول الرقمي، لتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة ملف الأقماح، بما ينعكس إيجاباً على خدمة المزارعين ودعم الأمن الغذائي.