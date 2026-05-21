قانون الجمارك الجديد يطلق عهداً جمركياً عصرياً بهيكلية شاملة وتحول رقمي يواكب تجارة العالم

دمشق-سانا‏

دخلت الإدارة الجمركية في سوريا مرحلة هيكلية وتكنولوجية جديدة، عقب إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (109) ‏لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في إدارة المنافذ الحدودية، كونه يدمج بين الرقابة ‏الصارمة وتسهيل حركة التجارة العالمية، عبر اعتماد تقنيات ذكية ومعايير دولية، وذلك بديلاً عن القانونين رقم /37/ و ‌‏/38/ لعام 2006 وتعديلاتهما.‏

ملامح الهوية الجديدة والتعريفات القانونية



وضع القانون في بابه الأول الأسس اللغوية والقانونية للعمل الجمركي، حيث تضمن تعريفات دقيقة لكيانات حيوية، ومنح ‌‏”إدارة الجمارك العامة” استقلالاً مالياً وإدارياً، كشخصية اعتبارية ترتبط برئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، فيما حدد ‏القانون مفاهيم “الحرم الجمركي” و”النطاق الجمركي” بنوعيه البري والبحري، ما يمنح السلطات الجمركية ولاية واضحة ‏في ممارسة مهامها الرقابية على طول الخط الجمركي للدولة.‏

وأوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد في تصريح لـ سانا، أن قانون الجمارك الجديد جاء لمعالجة ‏تراكمات طويلة في البنية التشريعية السابقة، حيث ألغى فصولاً كانت تشكّل منفذاً للتهرب، أبرزها فصل المستودعات، ‏وإنهاء الازدواجية بين القانونين 37 و38 لعام 2006 التي فتحت ثغرات للفساد، وإلغاء نظام التحكيم الجمركي الذي كان ‏يؤدي إلى تكدس البضائع وغياب العدالة في لجانه، ليقابلها تعزيز دور المحكمة الجمركية لتسريع البت في القضايا وضمان ‏شفافية أكبر في الإجراءات وفق القانون الجديد.‏

‏ تنظيم إداري يعزز الكفاءة والاحترافية

ويركز الباب الثاني من القانون على بناء كوادر بشرية مؤهلة، حيث نص ولأول مرة، على إحداث “أكاديمية للعلوم ‏الجمركية” تتولى مهام تدريب وتأهيل العاملين، مع اشتراط خضوع المعينين الجدد لدورة تأهيلية لا تقل عن ثلاثة أشهر، ‏إضافة إلى استحداث القانون لنظام تقييم سنوي شامل، يكون هو المعيار الأساسي للترقيات، والتعيين في المناصب القيادية ‏مثل معاوني المدير العام ومديري الأقاليم.‏

ولفت البراد إلى إعادة هيكلة القطاع الجمركي عبر دمج الجمارك والمنافذ والموانئ في هيئة واحدة تتبع لرئاسة الجمهورية، ‏ما أتاح اتخاذ قرارات موحدة وسريعة وخفض البيروقراطية التي كانت تعيق العمل، حيث أسهم هذا الدمج في تسريع ‏تخليص الشحنات التجارية، وتطبيق معايير تقوم على السرعة والشفافية والبساطة.‏

حقوق وواجبات رجال الضابطة الجمركية

وأسبغ القانون في بابه الثالث صفة “الضابطة العدلية” على عاملي الجمارك في حدود اختصاصهم، ولضمان النزاهة ألزم ‏جميع العاملين بأداء اليمين القانونية أمام لجنة رفيعة المستوى قبل مباشرة مهامهم، ومنح مزايا استثنائية لهم مقابل ‏المسؤوليات الجسيمة، شملت التأمين الصحي الشامل، والعلاج المجاني في المشافي الحكومية والخاصة عند الضرورة، كما ‏نص القانون على تكريم التضحيات الميدانية بمنح “وثيقة استشهاد” للعاملين الذين يقضون في مواجهة عمليات التهريب، مع ‏ضمان حقوق ورثتهم.‏

مبادئ التعريفة الجمركية

وفيما حدد الباب الرابع من القانون نطاق عمل الدوائر الجمركية ليشمل المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأقنية، ‏أوضح الباب الخامس مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية، حيث تخضع البضائع للرسوم والضرائب النافذة بتاريخ تسجيل ‏بياناتها التفصيلية.‏

كما تضمن الباب الخامس موضوع إنشاء مجلس التعريفة الجمركية والذي هو عبارة عن لجنة متخصصة ترفع مقترحات ‏فرض أو تعديل الرسوم بصكوك تشريعية، والرسوم التعويضية التي تعتبر إجراءات حمائية تفرض لمواجهة “الإغراق” أو ‏في حال حصول البضائع الأجنبية على إعانات تصدير مباشرة في بلد المنشأ، إضافة إلى موضوع التعريفة التفضيلية وهي ‏تطبيق رسوم مخفضة على الدول التي ترتبط مع سوريا باتفاقيات تجارية خاصة.‏

وأكد البراد أن التعريفة الجمركية تُدرس دورياً وفق احتياجات الإنتاج المحلي، مع تخفيض الرسوم على المواد الأولية ‏الداعمة للصناعة ورفعها على السلع المستوردة التي لها بديل محلي، بما يحقق توازناً بين حماية الصناعة الوطنية وتوفير ‏خيارات متنوعة للمستهلك.‏

التقييد والمنع والعناصر المميزة للبضائع

وتناول الباب السادس قواعد دخول السفن والطائرات ووسائط النقل، حيث حظر القانون رسو السفن في غير المرافئ المعدة ‏لذلك، إلا في حالات القوة القاهرة، كما حدد الباب السابع القواعد الخاصة بمنشأ البضاعة ومصدرها ونوعها، مشدداً على ‏ضرورة إرفاق “بيان حمولة” (مانيفيست) ووصف شامل لكل شحنة لضمان الشفافية.‏

الثورة الرقمية وتسهيل التجارة

ويعتبر هذا الموضوع جوهر التحديث في القانون، حيث تبنى صراحة مبادئ “التبسيط والعلنية”، ونصت المادة السادسة من ‏القانون على التحول الكامل نحو بيئة إلكترونية غير ورقية تشمل قبول البيانات الجمركية والمستندات إلكترونياً، وتطبيق ‏نظام “المعاينة الانتقائية” المبني على إدارة المخاطر بدلاً من التفتيش العشوائي، واعتماد نظام التدقيق اللاحق بعد الإفراج ‏عن البضائع لتسريع الحركة التجارية، وتوفير طرق دفع مرنة عبر حسابات الائتمان والضمانات المصرفية.‏

توازن بين السيادة والاقتصاد

ويؤكد القانون الجديد من خلال مواده الـ (109) أن الجمارك السورية لم تعد مجرد جهة جابية للرسوم، بل شريك استراتيجي ‏في الدفاع عن حدود الوطن وضبط النظام العام، وذلك من خلال إلزام السلطات المدنية والعسكرية بتقديم المؤازرة لرجال ‏الجمارك، بما يحقق تكامل الأدوار لحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التهريب والمخالفات الجمركية.‏