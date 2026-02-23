مباحثات سورية بريطانية حول واقع وآليات عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

دمشق-سانا

بحث مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا “آن سنو” والوفد المرافق لها واقع عمل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وآليات العمل المعتمدة في المنافذ الحدودية.

ووفقاً لما نشرته قناة الهيئة عبر التلغرام، اليوم الإثنين، ناقش الجانبان خلال اجتماع مشترك عقد في مقر الهيئة بدمشق، الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة في سبيل دعم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتيسير حركة العبور، وتسريع إنجاز المعاملات ذات الصلة.

وتطرق الجانبان إلى سبل تسهيل تدفّق المواد الإغاثية والإنسانية عبر المنافذ، والجهود المبذولة لضمان انسيابية مرور المساعدات إلى مستحقيها، وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، وبما ينسجم مع المعايير الدولية للعمل الإنساني.

وأكد علوش أهمية تطوير التعاون والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية، بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة في المنافذ، مشيراً إلى حرص الهيئة على اعتماد إجراءات مبسّطة وشفافة تواكب متطلبات المرحلة الحالية وتخدم المصلحة العامة.

من جهتها، أعربت سنو عن تقديرها للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مؤكدةً أهمية استمرار الحوار والتنسيق في القضايا ذات الطابع الإنساني والخدمي، بما يسهم في دعم جهود التعافي وتحسين الظروف المعيشية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لتعزيز التواصل مع الجهات الدولية المعنية، وبحث آفاق التعاون المشترك بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي للهيئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة في المنافذ.