الشركة الدولية لدرفلة الحديد تدعم مشاريع الإعمار بإنتاج يصل إلى 450 ألف طن سنوياً

دمشق-سانا

يؤدي قطاع الصناعات المعدنية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين مستلزمات مشاريع البناء والإعمار، من خلال توفير المنتجات المعدنية، ومنها الحديد، اللازمة للقطاعات الإنشائية، بما يسهم في تحريك عجلة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على الصناعات الوطنية.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة الدولية لدرفلة الحديد مساهمتها في تلبية متطلبات قطاع البناء في سوريا، عبر إنتاج حديد التسليح والمنتجات الحديدية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف طن سنوياً، لتلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة في مشاريع البنية التحتية والإعمار.

وأوضح نائب المدير العام في الشركة عبد المنعم شما، أن الشركة تعد من الشركات الرائدة في مجال صهر ودرفلة الحديد في سوريا، حيث تعتمد على صهر خردة الحديد، ضمن معمل الصهر، وتحويلها إلى قضبان “البيليت” قبل نقله إلى معمل الدرفلة، لتحويل “البيليت” إلى حديد التسليح بمختلف القياسات.

وأشار شما إلى أن الشركة تنتج قياسات متعددة تتراوح بين 8 و32 ميليمتراً، وفق المواصفات السورية القياسية، بما يضمن توفير منتجات تلبي متطلبات قطاع الإنشاءات، لافتاً إلى أن الشركة تشغل نحو 1050 عاملاً موزعين على معامل الصهر والدرفلة والأقسام الملحقة، ما يعكس دورها في دعم العملية الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأكد شما أن الشركة مستمرة في تعزيز مساهمتها الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، ولا سيما مع التوجه نحو إعادة الإعمار، مبيناً أن قطاع الحديد يشكل أحد القطاعات الأساسية الداعمة لمشاريع البناء والتنمية، متوقعاً أن يكون للشركة دور أكبر خلال المرحلة المقبلة في دعم حركة الإعمار وتحريك الاقتصاد الوطني.

وتُعد الشركة الدولية لدرفلة الحديد (ICSR) من أبرز المنشآت الصناعية في مدينة حسياء الصناعية، حيث تأسست عام 2006 على مساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، وتضم وحدات صهر ودرفلة ومحطة معالجة مياه ونظام تبريد، وتعتمد في إنتاجها على خردة الحديد المحلية والمستوردة لإنتاج البيليت وحديد التسليح بمختلف القياسات.