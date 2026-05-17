“المستورد الوهمي”.. تحدٍّ يستنزف القطع الأجنبي ويضغط على الأسواق السورية

دمشق-سانا‏

يشكل ملف “المستورد الوهمي” أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسواق السورية في المرحلة ‏الحالية، لما يسببه من استنزاف للقطع الأجنبي، وإرباك لحركة الاستيراد، وزيادة الضغوط على ‏سعر الصرف والأسعار، ما دفع الجهات المعنية إلى البحث عن أدوات رقابية أكثر فاعلية‎.‎

‎ التهرب الضريبي‎

أوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي، في تصريح لـ سانا، أن ظاهرة ‌‏”المستورد الوهمي” تعد من أبرز أشكال التهرب الضريبي في قطاع الاستيراد، مبيناً أنها تقوم على ‏استخدام أشخاص أو شركات صغيرة كواجهات شكلية لتنفيذ عمليات استيراد لمصلحة مستوردين ‏كبار، بهدف التهرب من الالتزامات الضريبية وإخفاء الأرباح الحقيقية‎.‎

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعتمد على تقديم فواتير منخفضة القيمة لتقليل الرسوم الجمركية ‏والضرائب، ثم تحويل الأرباح خارج النظام الضريبي قبل إغلاق السجل التجاري بعد تنفيذ ‏عمليات استيراد عدة، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة وإضعاف المنافسة في الأسواق‎.‎

وبين قوشجي أن السلفة الضريبية تسهم في تضييق مساحة التهرب عبر ربط الضريبة مباشرة ‏بعملية الاستيراد، وتحسين مستوى التنسيق بين الجمارك والإدارة الضريبية، إلا أن نجاحها الكامل ‏يتطلب تطوير نظام الفوترة الإلكترونية، وتعزيز الرقابة اللاحقة، وربط الجمارك والضرائب ‏والمصارف ضمن منظومة إلكترونية متكاملة‎.‎

سلفة ضريبية

من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي محمد كوسا، في تصريح مماثل، أن الموازنة بين مكافحة ‌‏”المستورد الوهمي” ودعم التجارة الشرعية تمثل التحدي الحقيقي أمام الحكومة، مؤكداً أن أي ‏إجراءات لمكافحة الفساد يجب ألا تؤدي إلى خنق القطاع الخاص أو إحداث صدمات في الأسواق‎.‎

وأوضح أن فرض سلفة ضريبية من قبل وزارة المالية بنسبة 2% يعد إجراء صحيحاً من حيث ‏المبدأ لمكافحة المستوردين الوهميين، لكنه لا يشكل حلاً كاملاً، لافتاً إلى أن نجاح هذا الإجراء ‏يرتبط بآليات التطبيق وتحقيق التوازن بين الرقابة واستمرار انسياب حركة التجارة‎.‎

وأشار كوسا ‏إلى أهمية تصنيف المستوردين وفق سجلهم التجاري وتاريخهم المهني، بما يتيح ‏التمييز بين الشركات الموثوقة والجهات ذات الخطورة العالية، موضحاً أن المستورد الذي يمتلك ‏سجلاً موثوقاً يجب أن يستفيد من إجراءات مبسطة وفحص جمركي سريع، بينما تخضع الجهات ‏مرتفعة الخطورة لرقابة وضمانات مالية مشددة‎.‎

وأضاف: إن التدقيق في الفواتير والتحويلات المالية بعد دخول البضائع إلى الأسواق أكثر جدوى ‏من تعطيلها عند المنافذ الجمركية، مبيناً أن العديد من الدول اتجهت إلى رقمنة المنظومة الجمركية ‏وربطها إلكترونياً مع المصارف وهيئات الضرائب، بما يسهم في الحد من التلاعب وتسريع ‏التخليص الجمركي‎.‎

وشدد‏ كوسا‏ على ضرورة التدرج في تطبيق أي إجراءات جديدة، ومنح التجار فترة انتقالية ‏للتكيف معها، مع إعطاء أولوية للمواد الأساسية والغذائية والمواد الأولية في عمليات التخليص ‏الجمركي، إضافة إلى تسهيل استرداد السلف والضرائب للمستوردين الملتزمين‎.‎

استنزاف القطع الأجنبي

واتفق الخبيران على أن ظاهرة “المستورد الوهمي” تؤدي إلى استنزاف القطع الأجنبي، وزيادة ‏الضغوط على سعر صرف الليرة، وارتفاع الأسعار، ما يستدعي تعزيز أدوات الرقابة المالية ‏والجمركية لضمان وصول المستوردات الفعلية إلى الأسواق السورية‎.‎

وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد أصدر، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في الـ 24 من ‏آذار الماضي، قرارين يقضيان باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2% من قيمة ‏الفاتورة، وإلزامهم بالحصول مسبقاً على براءة ذمة مالية، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ‏ومنع تعطيل أعمالهم‎.‎