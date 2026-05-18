سوريا تشارك في المسار المالي لمجموعة السبع ‎(G7) ‌‏في فرنسا ‏

باريس-سانا
تشارك سوريا بوفد يرأسه وزير المالية محمد يسر برنية في محادثات دول مجموعة السبع G7 ضمن المسار المالي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الإثنين، وذلك في خطوة تعكس تنامي الدور السوري في المشهد الدولي وسعي دمشق لتعزيز مكانتها كدولة محورية في التغيرات الإقليمية الراهنة.
خطوة نحو الاندماج الدولي
وتأتي مشاركة سوريا في هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي يجمع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، كجزء من جهود مكثفة للعودة الكاملة إلى النظام المالي العالمي.
كما تهدف المشاركة السورية بشكل أساسي إلى جذب الدعم الدولي اللازم لمشاريع إعادة الإعمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع القوى الكبرى، لا سيما بعد التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين.
أجندة المحادثات والتعافي المستدام
من المقرر أن يشارك الوزير برنية في جلسات مغلقة تركز على استراتيجيات التعافي الاقتصادي المستدام، ومناقشة سبل إعادة دمج الاقتصاد السوري في المنظومة المالية الدولية.
ويتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى آليات تسهيل تدفق الاستثمارات اللازمة لتأهيل البنى التحتية، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في شهر حزيران المقبل.
ثقل اقتصادي عالمي
وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا.
ويمثل هذا التجمع المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، حيث يوفر منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى، وتنسيق السياسات الضريبية والمالية الدولية، مما يجعل حضور سوريا في هذا المحفل مؤشراً هاماً على بدء مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي.