سوريا تشارك في المسار المالي لمجموعة السبع ‎(G7) ‌‏في فرنسا ‏

2026 05 18T094459Z 1300624669 RC2LBLAJ7SQH RTRMADP 3 G7 FINANCE سوريا تشارك في المسار المالي لمجموعة السبع ‎(G7) ‌‏في فرنسا ‏

باريس-سانا‏

تشارك سوريا بوفد يرأسه وزير المالية محمد يسر برنية في ‏محادثات دول مجموعة السبع‎ G7‎ ضمن المسار المالي‎ ‎في ‏العاصمة ‏الفرنسية باريس اليوم الإثنين، وذلك في خطوة تعكس تنامي الدور ‏السوري في المشهد الدولي وسعي دمشق لتعزيز ‏مكانتها كدولة ‏محورية في التغيرات الإقليمية الراهنة‎.‎

خطوة نحو الاندماج الدولي

وتأتي مشاركة سوريا في هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي يجمع ‏وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر ‏الاقتصادات المتقدمة ‏في العالم، كجزء من جهود مكثفة للعودة الكاملة إلى النظام المالي ‏العالمي‎.‎

كما تهدف المشاركة السورية بشكل أساسي إلى جذب الدعم الدولي ‏اللازم لمشاريع إعادة الإعمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون ‏الاقتصادي ‏مع القوى الكبرى، لا سيما بعد التحولات السياسية والاقتصادية ‏التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين‎.‎

أجندة المحادثات والتعافي المستدام

من المقرر أن يشارك الوزير برنية في جلسات مغلقة تركز على ‏استراتيجيات التعافي الاقتصادي المستدام، ومناقشة سبل ‏إعادة دمج ‏الاقتصاد السوري في المنظومة المالية الدولية‎. ‎

ويتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى آليات تسهيل تدفق الاستثمارات ‏اللازمة لتأهيل البنى التحتية، وذلك بالتزامن مع ‏التحضيرات ‏الجارية لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في شهر حزيران المقبل‎.‎

ثقل اقتصادي عالمي

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ‏واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا‎. ‎

ويمثل هذا التجمع المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، حيث يوفر ‏منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى، ‏وتنسيق ‏السياسات الضريبية والمالية الدولية، مما يجعل حضور سوريا في ‏هذا المحفل مؤشراً هاماً على بدء مرحلة جديدة ‏من الانفتاح ‏الاقتصادي والسياسي‎.‎

الإسكوا تطلق من دمشق دورة جديدة لتعزيز التكامل في النقل العربي
وزارة الزراعة وGIZ الألمانية تقيمان فعالية لبحث تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية في سوريا
السعودية والأردن تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها
البحرين ترحب باتفاق اندماج قسد وتؤكد أنه خطوة تعزز وحدة سوريا وسيادتها
سوريا تعزّي قطر بضحايا حادث شرم الشيخ وتؤكد تضامنها معها بهذا المصاب الجلل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك