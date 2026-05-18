سوريا تشارك في المسار المالي لمجموعة السبع ‎(G7) ‌‏في فرنسا ‏

باريس-سانا‏

تشارك سوريا بوفد يرأسه وزير المالية محمد يسر برنية في ‏محادثات دول مجموعة السبع‎ G7‎ ضمن المسار المالي‎ ‎في ‏العاصمة ‏الفرنسية باريس اليوم الإثنين، وذلك في خطوة تعكس تنامي الدور ‏السوري في المشهد الدولي وسعي دمشق لتعزيز ‏مكانتها كدولة ‏محورية في التغيرات الإقليمية الراهنة‎.‎

خطوة نحو الاندماج الدولي

وتأتي مشاركة سوريا في هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي يجمع ‏وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لأكبر ‏الاقتصادات المتقدمة ‏في العالم، كجزء من جهود مكثفة للعودة الكاملة إلى النظام المالي ‏العالمي‎.‎

كما تهدف المشاركة السورية بشكل أساسي إلى جذب الدعم الدولي ‏اللازم لمشاريع إعادة الإعمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون ‏الاقتصادي ‏مع القوى الكبرى، لا سيما بعد التحولات السياسية والاقتصادية ‏التي شهدتها المنطقة في العامين الأخيرين‎.‎

أجندة المحادثات والتعافي المستدام

من المقرر أن يشارك الوزير برنية في جلسات مغلقة تركز على ‏استراتيجيات التعافي الاقتصادي المستدام، ومناقشة سبل ‏إعادة دمج ‏الاقتصاد السوري في المنظومة المالية الدولية‎. ‎

ويتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى آليات تسهيل تدفق الاستثمارات ‏اللازمة لتأهيل البنى التحتية، وذلك بالتزامن مع ‏التحضيرات ‏الجارية لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في شهر حزيران المقبل‎.‎

ثقل اقتصادي عالمي

وتضم مجموعة السبع كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ‏واليابان، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا‎. ‎

ويمثل هذا التجمع المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، حيث يوفر ‏منصة حيوية لمناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى، ‏وتنسيق ‏السياسات الضريبية والمالية الدولية، مما يجعل حضور سوريا في ‏هذا المحفل مؤشراً هاماً على بدء مرحلة جديدة ‏من الانفتاح ‏الاقتصادي والسياسي‎.‎