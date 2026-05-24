تسجيل 1846 شركة جديدة في سوريا منذ بداية العام

دمشق-سانا

وصل عدد الشركات المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا، منذ مطلع العام الجاري إلى 1846 شركة، ما يعكس تطور بيئة الأعمال والاستثمار بعد التحرير.

وأوضح مدير مديرية الشركات وحماية الملكية عبد المجيد عبدو، لمراسل سانا اليوم الأحد، أن عدد الشركات المسجلة كشركات محدودة المسؤولية بلغ 1349 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 432 شركة، و38 شركة توصية، و24 شركة مساهمة مغلقة خاصة، و3 شركات مساهمة مغلقة قابضة.

وبين عبدو أن هذا التطور يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفّزة ومستقرة، بعد إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل، وتحديثها لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار عبدو إلى أنه يجري العمل حالياً على إطلاق نظام إلكتروني؛ لتسجيل معاملات تأسيس الشركات “أون لاين”، يهدف إلى تمكين المستثمرين داخل البلاد وخارجها من إنجاز معاملات التأسيس، ومتابعة مسار طلباتهم خطوة بخطوة بكل يسر وسهولة، لافتاً الى أن النظام الجديد سيتضمن بوابة للدفع الإلكتروني، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في تقليص الإجراءات الروتينية، وتوفير الوقت والجهد، تحقيقاً لأعلى معايير الكفاءة والسرعة.

وافتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في تموز من العام الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد وتطوير الخدمات التي تقدمها.