سيدات الأعمال الصناعيات يبحثن فرص التصدير وتمكين المشاريع الصغيرة

دمشق-سانا

ناقشت لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، سبل دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز دور المرأة في النشاطين الاقتصادي والصناعي، بما يسهم في توسيع فرص الإنتاج والتسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية.

وتضمن الاجتماع، الذي عقد في مبنى الغرفة، بحث مشاركة اللجنة بجناح خاص في معرضي “ناس تكس” و”سيركس عمان”، بهدف دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة الفرصة أمام صاحبات الأعمال للتعريف بمنتجاتهن وتسويقها على المستوى الإقليمي، كما جرى استعراض شروط وآليات المشاركة في معرض “سيركس جدة” بالمملكة العربية السعودية، بما يسهم في فتح قنوات تصديرية واستثمارية جديدة أمام السيدات الصناعيات.

كما ناقشت المشاركات عدداً من المقترحات المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للجنة، وأقر الاجتماع خطة عمل تتضمن تنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور المرأة في دعم التنمية المحلية وتمكين المجتمعات المنتجة.



وأكدت رئيسة لجنة سيدات الأعمال وفاء أبو لبدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية، مع التركيز على دعم وتأهيل المشاريع الناشئة والصناعات التي تقودها المرأة السورية، ولاسيما العائدات للاستثمار في وطنهن، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.

وتأتي أنشطة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في القطاع الصناعي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.