عُمان تفحص المنتجات السمكية بعد حادثة جنوح سفينة قبالة سواحلها

مسقط -سانا

أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية بدء أعمال التقصي والفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق، للتحقق من سلامتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية عقب تسرب النفط جراء جنوح الناقلة “caroline Bezengi”، قبالة جزيرة القبلية بمحافظة ظفار.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس عبر منصة “إكس”: إنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المختصة مستجدات حادثة السفينة، وترصد أي آثار محتملة على البيئة البحرية.

ودعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، والإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.

وكانت المنظمة البحرية الدولية أعلنت أمس الأربعاء، أن التسرب النفطي الناتج عن الناقلة “Caroline Bezengi” التي جنحت في 30 حزيران الماضي على بعد 22 ميلاً بحرياً من قرية شربثات العمانية، يتجه نحو البر الرئيسي لسلطنة عمان، بعد انجراف كميات من النفط قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة “القبلية”.